У пасажирів в хвості згорілого Superjet 100 шансів на порятунок майже не було, - ЗМІ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вогняний шлейф тягнеться за Superjet100 після посадки літака Фото: avianews.com

Слід зазначити, що пасажири з хвостової частини літака, яким вдалося врятуватися, ще до зупинки літака перейшли у передню частину лайнера

Більшість пасажирів літака Superjet 100 авіакомпанії «Аерофлот», який згорів після посадки в аеропорту «Шереметьєво» 5 травня, практично не мали шансів врятуватися, повідомляє ТАСС з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

«Про це свідчить і положення тіл багатьох пасажирів, які були виявлені у хвості літака. Вони не встигли навіть розстебнути ремені, загинули від отруєння продуктами горіння у своїх кріслах. Хтось, можливо, втратив свідомість при ударах літака об злітно-посадочну смугу. Причини смерті всіх загиблих зараз встановлюються », - сказало джерело.

За його словами, пасажири з хвостової частини літака, яким вдалося врятуватися, ще до зупинки літака перейшли у передню частину лайнера.

Натисніть на зображення для збільшення

Раніше в мережі була опублікована схема розташування пасажирів на борту літака, з якої випливає, що з 28 пасажирів, розміщених з першого по 10 ряд, загинула одна людина, у той час як серед пасажирів, розміщених з 10 по 20 ряди, врятувалися лише шість з 45.

Нагадаємо, літак сполученням Москва-Мурманськ 5 травня здійснив аварійну посадку в московському аеропорту «Шереметьєво». При посадці сталося загоряння фюзеляжу літака.

На борту літака перебувало 78 осіб, серед яких троє неповнолітніх і п’ять членів екіпажу.

СК РФ повідомив, що внаслідок катастрофи загинула 41 людина.

За даними джерел, літак перед посадкою в аеропорту подав сигнал лиха, і потім зв'язок з ним пропав.

Стюардеса Тетяна Касаткіна, яка перебувала на аварійному літаку в аеропорту «Шереметьєво», розповіла про евакуацію пасажирів.