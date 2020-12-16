У ПЦУ оцінили вплив Офісу президента Зеленського на церковну політику

«Священники Московського патріархату матеріально підтримуються»

Колишній перший заступник голови Офісу президента Сергія Трофімова активно впливає на церковну політику президента Володимира Зеленського. Про це в інтерв’ю «Главкому» зазначив митрополит Луцький і Волинський Михаїл – один із найвпливовіших ієрархів у Православній церкві України.

«Зняли Трофімова з посади, а він став радником, все одно він поряд. Відповідно, Московський патріархат розправив крила», – сказав владика.

За словами Михаїла, мінімальна задача Сергія Трофімова – робити все, щоби влада не підтримувала помісну церкву, а максимальна – навернути владу на сторону Московського патріархату, як це було при Кучмі.

Митрополит Луцький і Волинський переконаний, що Трофімов опікувався регіональною політикою і через вертикаль президента гальмував перереєстрацію парафій.

«В кожній області свої стосунки влади і правлячого архієрея…Це залежить ще персонально від керівника Церкви і від керівника держави. Всюди різна ситуація. Є випадки, що не реєструють статути, не дають можливості проводити, наприклад, будівельні роботи, не дають можливості щось робити, ігнорують присутність священнослужителя на якихось акціях, не сприяють розвитку. Купа нюансів. Мінімум від держави залежать дві речі: реєстрація статуту і фінансування. Мова навіть про об’єкти національні, державні, ті, які Церкві не належать. Церква їх просто використовує. Але держава каже: немає грошей. Це в одному регіоні. Дивишся на аналогічний приклад в іншому регіоні, а там на церкву МП є гроші, виділяють», – сказав він.

Михаїл розповів, що на Волині Московській церкві цілеспрямовано виділяються кошти. «Ми знаємо адресантів, через які фонди проходять ці кошти. Московський патріархат старається будувати у кожному селі свою церкву, а паралельно гаражі освячують, магазини, будь-що, аби зафіксувати, що в них є кількість парафій і нікуди вони не ділилися. Священики матеріально підтримуються», – розповів він.

За словами волинського митрополита, це гроші не влади, а окремих бізнесменів чи фондів. «Ми прослідковували хід, надходження коштів, хто є кінцевими бенефіціарами», – додав Михаїл.

15 грудня минає друга річниця Об’єднавчого собору за участі архієреїв трьох православних церков України. Цей захід відкрив шлях до створення Православної церкви України (ПЦУ/УПЦ).

Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

Із 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

РПЦ не визнає рішення Вселенського патріархату та розірвала канонічне спілкування з Фанаром та церквами, які визнали ПЦУ.

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