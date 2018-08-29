Влада Перу оголосила надзвичайний стан на кордоні з Венесуелою

Президент Перу оголосив про 60-денний надзвичайний стан у двох північних перуанських провінціях

Влада Перу оголосила надзвичайний стан на північному кордоні країни через тисячі біженців із сусідньої Венесуели, що рятуються від голоду й економічної кризи на батьківщині.

Про це повідомляє Reuters.

«Президент Перу Мартін Візкарра в офіційній урядовій газеті оголосив про 60-денний надзвичайний стан у двох північних перуанських провінціях у зв’язку з санітарними загрозами через масову імміграцію з Венесуели», - йдеться в повідомленні.

Медичні чиновники в Перу уже висловлювали й раніше стурбованість через поширення хвороб, включаючи малярію, мігрантами, які часто не мали доступу до базової медичної допомоги на своїй території.

Як відомо, у Венесуелі на разі повномасштабний економічний колапс, спровокований помилками та безвідповідальністю лівої влади на чолі з президентом Мадуро. Через це кількість біженців з країни зростає. Так, уже майже 1 мільйон венесуельців живуть у Колумбії, а більше 400 тисяч – у Перу. Великий потік мігрантів із Венесуели прямує і в Бразилію.

На наступному тижні міністри зовнішніх справ Еквадору, Колумбії, а також, можливо, Перу і Бразилії зберуться в Еквадорі для обговорення венесуельської міграційної кризи.