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    Влада Перу оголосила надзвичайний стан на кордоні з Венесуелою

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    <span>Мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду</span> - Влада Перу оголосила надзвичайний стан на кордоні з Венесуелою
    Мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду

    Президент Перу оголосив про 60-денний надзвичайний стан у двох північних перуанських провінціях

    Влада Перу оголосила надзвичайний стан на північному кордоні країни через тисячі біженців із сусідньої Венесуели, що рятуються від голоду й економічної кризи на батьківщині.

    Про це повідомляє Reuters.

    «Президент Перу Мартін Візкарра в офіційній урядовій газеті оголосив про 60-денний надзвичайний стан у двох північних перуанських провінціях у зв’язку з санітарними загрозами через масову імміграцію з Венесуели», - йдеться в повідомленні.

    Медичні чиновники в Перу уже висловлювали й раніше стурбованість через поширення хвороб, включаючи малярію, мігрантами, які часто не мали доступу до базової медичної допомоги на своїй території.

    Як відомо, у Венесуелі на разі повномасштабний економічний колапс, спровокований помилками та безвідповідальністю лівої влади на чолі з президентом Мадуро. Через це кількість біженців з країни зростає. Так, уже майже 1 мільйон венесуельців живуть у Колумбії, а більше 400 тисяч – у Перу. Великий потік мігрантів із Венесуели прямує і в Бразилію.

    На наступному тижні міністри зовнішніх справ Еквадору, Колумбії, а також, можливо, Перу і Бразилії зберуться в Еквадорі для обговорення венесуельської міграційної кризи.

    Венесуела надзвичайний стан президент Перу
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