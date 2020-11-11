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    У Північній Македонії стався сильний землетрус

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    Епіцентр землетрусу був розташований на відстані 50 км на південний захід від Скоп&rsquo;є на глибині 8,5 км - У Північній Македонії стався сильний землетрус
    Епіцентр землетрусу був розташований на відстані 50 км на південний захід від Скоп’є на глибині 8,5 км

    Землетрус стався у 4.54 ранку і його відчули на всій території країни

    На заході Північної Македонії стався землетрус магнітудою 5 балів за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Радио Слободна Европа.

    Зазначається, що землетрус стався у 4.54 ранку і його відчули на всій території країни.

    Епіцентр землетрусу був розташований на відстані 50 км на південний захід від Скоп’є на глибині 8,5 км.

    Найбільш сильно землетрус відчувався в Тетово і Гостіварі, а також в Скоп'є, Прилепі і Бітолі. Інформації про матеріальні збитки чи постраждалих немає.

    Землетрус відчувався також в Албанії, Греції, Чорногорії і Косові.

    Варто зазначити, що у  Греції також повідомили про землетрус магнітудою 4,2 в районі острова Самос, де два тижні тому під час потужного землетрусу загинули двоє підлітків і були зруйновані десятки будинків. У Туреччині жертвами землетрусу того дня стали більше 100 людей.

    Нагадаємо, кількість смертельних жертв землетрусу, який стався в провінції Ізмір (Туреччина) 30 жовтня, досягла 115.

    Північна Македонія землетрус
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