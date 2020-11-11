У Північній Македонії стався сильний землетрус

Епіцентр землетрусу був розташований на відстані 50 км на південний захід від Скоп’є на глибині 8,5 км

Землетрус стався у 4.54 ранку і його відчули на всій території країни

На заході Північної Македонії стався землетрус магнітудою 5 балів за шкалою Ріхтера. Про це повідомляє Радио Слободна Европа.

Зазначається, що землетрус стався у 4.54 ранку і його відчули на всій території країни.

Епіцентр землетрусу був розташований на відстані 50 км на південний захід від Скоп’є на глибині 8,5 км.

Найбільш сильно землетрус відчувався в Тетово і Гостіварі, а також в Скоп'є, Прилепі і Бітолі. Інформації про матеріальні збитки чи постраждалих немає.

Землетрус відчувався також в Албанії, Греції, Чорногорії і Косові.

Варто зазначити, що у Греції також повідомили про землетрус магнітудою 4,2 в районі острова Самос, де два тижні тому під час потужного землетрусу загинули двоє підлітків і були зруйновані десятки будинків. У Туреччині жертвами землетрусу того дня стали більше 100 людей.

Нагадаємо, кількість смертельних жертв землетрусу, який стався в провінції Ізмір (Туреччина) 30 жовтня, досягла 115.