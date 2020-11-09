Землетрус в Ізмірі: кількість жертв зросла до 115 осіб

Кількість поранених збільшилась до 1034 осіб

Кількість смертельних жертв землетрусу, який стався в провінції Ізмір (Туреччина) 30 жовтня, досягла 115. Про це повідомляє Управління із запобігання наслідків та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

Як повідомляється, із загальної кількості постраждалих, 23 людини продовжують лікування в медичних закладах, а 1011 – виписали.

У місті продовжуються роботи з очищення територій. Ведуться роботи зі створення центру тимчасового розміщення, на першому етапі планується встановити 550 контейнерів у якості тимчасового житла для постраждалих у результаті землетрусу.

Загалом для робіт, які пов’язані із землетрусом, було залучено 8712 особового складу та 1242 транспортні засоби. До оцінки збитків від землетрусу в регіоні залучено 1572 працівники зі складу міністерства навколишнього середовища та урбанізації.

Нагадаємо, що в Ізмірі після землетрусу врятували 4-річну дівчинку.

Раніше повідомлялося, що внаслідок землетрусу у місті Ізмір у Туреччині постраждали понад 900 осіб.

До слова, турецькі рятувальники в Ізмірі врятували з-під уламків 70-річного чоловіка.

Як повідомляв «Главком», землетрус магнітудою 6,6 бали стався у Туреччині 30 жовтня. Глибина його епіцентру – 16,5 км. Руйнування спостерігаються як у Туреччині, так і в Греції.

Раніше повідомлялося, що у регіони, які постраждали, було направлено три військові вантажні літаки з Анкари, Ерзуруму та Діярбакиру з обладнанням та необхідними засобами для подолання наслідків землетрусу.