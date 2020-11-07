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    Болгарія блокує перемовини щодо вступу Північної Македонії до ЄС: не хоче визнавати македонську мову та націю

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    Суперечка з Болгарією стає ще одним випробуванням для Північної Македонії на шляху до євроінтеграції - Болгарія блокує перемовини щодо вступу Північної Македонії до ЄС: не хоче визнавати македонську мову та націю
    Суперечка з Болгарією стає ще одним випробуванням для Північної Македонії на шляху до євроінтеграції
    Фото: UNIS ViennaFollow/Flickr

    Болгарія вимагає, щоб Північна Македонія визнала, що її історія, національна ідентичність і мова насправді болгарські

    Болгарія вже надіслала листа до Єврокомісії про те, що заблокує переговори щодо вступу Північної Македонії до ЄС. Як повідомляє Радіо Свобода, причиною цього є позиція Софії щодо невизнання окремої македонської мови та нації.

    На думку Болгарії, македонська мова є діалектом болгарської, визнання цього факту поставило б крапку про наявність у Болгарії окремої македонської меншини. МЗС Болгарії просить, щоб ця вимога була включена до переговорного процесу.   Північна Македонія ж категорично відкидає історичні зазіхання болгар та вважає себе окремою південнослов'янською нацією зі своєю унікальною мовою, хоч і близько споріднена з болгарською. 

    Посадовці двох країн провели низку переговорів у намаганні подолати розбіжності напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, що має відбутися пізніше цього місяця. Спершу цю зустріч планували на 10 листопада, наразі вона відкладена на тиждень.

    Північна Македонія у 2018 році через вимогу Греції вже була змушена відмовитися від попередньої назви країни (яка спершу називалася просто Македонія). Перед тим на вимогу Афін вона відмовитися від свого національного прапора.

    У березні 2020 року Греція розблокувала перемовини щодо вступу до ЄС Албанії та Північної Македонії. У березні Північна Македонія офіційно членом НАТО. 

    ЄС Болгарія Північна Македонія
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