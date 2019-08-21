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    У поїзді Маріуполь - Львів познімали вікна через спеку

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    У поїзді Маріуполь - Львів познімали вікна через спеку

    В квитках вагон був вказаний - «без кондиціонера»

    У вагоні №7 потягу Маріуполь - Львів відкривалися лише 3 вікна у коридорі.

    Один з пасажирів потяга Олександр Малкін, який їхав у вагоні-купе, розповів про це у Facebook. За його словами, у квитках вагон був вказаний - «без кондиціонера». Тому в ньому мали би відчинятися вікна.

    «А що ми маємо, правильно – вагон, в якому повинен бути кондиціонер, але він не працює. Кватирок, які відчиняються, на цілий вагон – три, і всі в коридорі. Температура у вагоні – 34 градуси», – написав він.

    Малкін зазначив, що люди погрожували зупинити поїзд.

    Пасажири дзвонили на «гарячу лінію» Укрзалізниці.

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    У поїзді Маріуполь - Львів познімали вікна через спеку
    У поїзді Маріуполь - Львів познімали вікна через спеку

    «А що вас не влаштовує? Ми так вже понад тиждень їздимо, претензій не було, тільки вікно виламали одне», – заявив пасажирам начальник поїзда.

    «Прийшов «механік» та ще один провідник. Найкраще рішення, яке вони знайшли – це зняти вікна в коридорі. Ось вам і кватирки», – підсумував пасажир.


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