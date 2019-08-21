У поїзді Маріуполь - Львів познімали вікна через спеку



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В квитках вагон був вказаний - «без кондиціонера»

У вагоні №7 потягу Маріуполь - Львів відкривалися лише 3 вікна у коридорі.

Один з пасажирів потяга Олександр Малкін, який їхав у вагоні-купе, розповів про це у Facebook. За його словами, у квитках вагон був вказаний - «без кондиціонера». Тому в ньому мали би відчинятися вікна.

«А що ми маємо, правильно – вагон, в якому повинен бути кондиціонер, але він не працює. Кватирок, які відчиняються, на цілий вагон – три, і всі в коридорі. Температура у вагоні – 34 градуси», – написав він.

Малкін зазначив, що люди погрожували зупинити поїзд.

Пасажири дзвонили на «гарячу лінію» Укрзалізниці.

«А що вас не влаштовує? Ми так вже понад тиждень їздимо, претензій не було, тільки вікно виламали одне», – заявив пасажирам начальник поїзда.

«Прийшов «механік» та ще один провідник. Найкраще рішення, яке вони знайшли – це зняти вікна в коридорі. Ось вам і кватирки», – підсумував пасажир.





