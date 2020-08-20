У політв'язня Алієва підтвердився Covid-19. Він перебуває у російському СІЗО



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У фігуранта ялтинського «справи Хізб ут-Тахрір» Мусліма Алієва виявлено коронавірус

Денісова повідомила про спалах коронавірусу в російському СІЗО, де тримають українських політв'язнів

У кримського татарина Мусліма Алієва, якого незаконно утримують в СІЗО російського Башкортостану, підтверджено Covid-19. Разом з ним могли заразитись й інші громадяни України, які там перебувають. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.



«Нехтуючи положенням Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН, рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням, Мусліму Алієву не було надано невідкладну медичну допомогу. Його замотали у плівку та вивезли у невідомому напрямку, а співкамерника Рефата Алімова ізолювали, помістивши в окрему камеру. У цьому ж СІЗО знаходяться Вадим Сірук, Енвер Бекіров, Куку Емір-Усеін та Арсен Джеппаров - вони опинилися у зоні ризику зараження коронавірусом», - зазначила Людмила Денісова.



Вона наголосила, що Москва продовжує порушувати права і свободи українських громадян, яких незаконно утримує в неволі.



«Керівництво слідчих ізоляторів продовжує ігнорувати заяви Енвера Омерова, Арсена Джеппарова, Аліма Суф'янова щодо надання їм належної медичної допомоги. Зокрема, в Арсена Джепарова почався сильний запальний процес після операції з видалення новоутворення, через що погіршився слух, постійно підвищена температура та головні болі, а в Аліма Суф'янова понад шість днів поспіль тримається висока температура та болять нирки», - заявила Людмила Денісова.



Омбудсман вимагає від уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової відповідного реагування та негайного припинення нелюдського поводження з незаконно утримуваними українськими політв'язнями.



«Вимагаю повідомити місце перебування Мусліма Алієва, забезпечити право на отримання належної медичної допомоги всім українським громадянам, відповідно до міжнародних стандартів та рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я та Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням щодо протидії поширенню коронавірусної інфекції», - зазначила Людмила Денісова.



Денісова також закликала міжнародну спільноту підтримати наших співгромадян та продовжувати тиск на країну-окупанта, аби спільно домогтися звільнення всіх українських політв'язнів.