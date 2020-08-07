Денісова зустрілася з матерями зниклих безвісти військових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Офіс омбудсмена

Омбудсмен розповіла про оновлений склад Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Ім’я кожного полоненого і того, чия доля досі невідома, повинно постійно звучати на всіх можливих інформаційних майданчиках.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Спільно з моїми представниками Віктором Іванкевичем та Олегом Чуйком зустрічалися з матерями військовослужбовців, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, та представниками громадських організацій, що представляють інтереси членів родин зазначених осіб», – йдеться у дописі.

Омбудсмен поінформувала, що до оновленого складу Комісії з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, що був затверджений на засіданні уряду 22 липня, разом з представниками урядових структур та міністерств увійшли два її представники, Віктор Іванкевич, який, зокрема опікується питаннями захисту цивільних осіб, які постраждали від збройного конфлікту, та Олег Чуйко, напрям якого – дотримання прав військовослужбовців і ветеранів, військовополонених і зниклих безвісти громадян.

«Ім’я кожного полоненого та того, чия доля наразі невідома, повинна постійно звучати на всіх можливих інформаційних майданчиках, зокрема і міжнародних. ️З цього приводу звернуся до Міністерства закордонних справ для з’ясування можливості долучення членів родин таких осіб до проведення масштабних інформаційних кампаній», – наголосила Денісова.

За її словами, такі зустрічі важливі, «адже саме так можна скоординувати дії та напрацювати спільні заходи задля повернення додому кожного, хто незаконно утримується на окупованих територіях Донецької та Луганської областей та розшуку осіб зниклих безвісти».

Раніше Денісова заявила, що у російських в’язницях перебувають дві тисячі українців.