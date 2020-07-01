У російській колонії, де утримують українського політв'язня, зафіксували спалах Covid-19, – Денісова



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У російській колонії зафіксували спалах Covid-19

Через спалах коронавірусу карантин ввели в кількох російських колоніях та СІЗО

У російській колонії, де незаконно утримують українського політв’язня Ігоря Кіяшко, виник спалах коронавірусу. Про це повідомила у Facebook уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«У виправній колонії № 11 в Росії Нижегородської запроваджено карантин, адже у багатьох в'язнів клінічно підтвердили зараження на Covid-19. Також коронавірусну хворобу було діагностовано у в’язнів, які трималися разом в одному приміщенні з Ігорем Кіяшком. Через брак ліжкомісць у медичній частині цієї колонії, інфікованих осіб розміщують у їдальні та клубі для проведення дозвілля, чим наражають на небезпеку зараження інших в'язнів», - повідомила Денісова.

Уповноважена з прав людини зазначила, що в деяких установах федеральної служби виконання покарань Росії українські громадяни також потерпають від стрімкого поширення Covid-19. «Через спалах коронавірусу карантин запровадили у тюрмах Росії в Брянській области» та в СІЗО у Ростовській областиі. Окрім того, через відсутність засобів індивідуального захисту та неналежне медико-санітарне забезпечення, деякі політв’язні вже перенесли інфекційну хворобу.

Денісова вимагає від уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової та директора Федеральної служби виконання покарань Росії Олександра Калашникова терміново забезпечити дотримання прав громадян України.

«Зокрема, надати відповідне медико-санітарне забезпечення з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я і Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням від 25.03.2020, а також надавати відповідну лікарську допомогу відповідно до положень Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН, і Федерального закону РФ від 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», – зазначила Денісова.

Українська омбудсмен закликала представників міжнародних правозахисних організацій застосовувати всі можливі механізми впливу на Росію для того, щоб захисту та якнайшвидше звільнити всіх українських бранців Кремля.

Нагадаємо, у Росії слідчі органи пред'явили звинувачення у спробі контрабанди та шпигунстві адвокату Ігорю Кіяшку, який був затриманий співробітниками ФСБ 10 квітня у Нижньому Новгороді. Сам Кіяшко усі звинувачення категорично заперечує. Його дружина пояснила, що Кіяшко поїхав до Нижнього Новгорода за ліками для сина, в якого стався рецидив золотистого стафілокока.

Пізніше Національна асоціація адвокатів України (НААУ) звернулася до Федеральної палати адвокатів Російської Федерації щодо належного захисту арештованого адвоката Ігоря Кіяшка. У заяві НААУ від 3 липня йдеться про те, що до обвинувачуваного в шпигунстві українця не допускають адвоката для здійснення захисту.

У грудні 2018 року російський Нижньогородський обласний суд засудив громадянина України Ігоря Кіяшко до восьми років позбавлення волі в колонії суворого режиму.