Найбільший в Європі оператор автобусних перевезень оголосив про відкриття трьох нових ліній з України



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Автобуси за новими маршрутами відправлятимуться два рази на тиждень починаючи з 4 листопада

На карту маршрутів додали три обласних центри – Чернівці, Івано-Франківськ та Луцьк

Найбільший в Європі оператор автобусних перевезень FlixBus оголосив про відкриття трьох нових міжнародних ліній з України – до Польщі та Чехії. Про це йдеться у прес-релізі компанії.

Зазначається, що на карту маршрутів додали три обласних центри – Чернівці, Івано-Франківськ та Луцьк.

«Автобуси за новими маршрутами відправлятимуться два рази на тиждень починаючи з 4 листопада, а в перші два тижні поїздок квитки можна купити зі знижкою (мапа)», –йдеться у повідомленні

Директор FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхал Леман заявив, що сьогодні компанія в Україні виходить на новий рівень. «Ми нарешті запускаємо тут нові зелені лінії за повними стандартами FlixBus, а особливо для нас було важливо з'єднати брендованими автобусами Київ і Варшаву», – наголосив керівник компанії.

«FlixBus тепер доступний в 12 українських областях. Ми розширюємося за часів, коли всім туристичним бізнесам доводиться нелегко, але попит на поїздки між Україною і Польщею існує навіть зараз, коли подорожувати можуть в основному трудові мігранти», - додав він.

У FlixBus додали, що дві з нових ліній – N3222 Київ-Варшава-Щецин і 3241 Чернівці-Варшава – будуть з повними стандартами і фірмовими зеленими автобусами FlixBus. Маршрути цих ліній:

N3222: Київ - Житомир - Рівне - Луцьк - Люблін - Варшава - Лодзь - Познань - Гожув-Велькопольський - Щецин

3241: Чернівці - Коломия - Івано-Франківськ - Львів - Люблін - Варшава.

Повний маршрут лінії CUA025: Львів - Краків - Катовіце - Богумін - Острава.

Автобуси всіх трьох нових ліній будуть відповідати базовим стандартам FlixBus:

туалет в автобусі;

розетки;

зручні сидіння зі збільшеним простором для ніг;

безкоштовний Wi-Fi на борту;

кондиціонери;

водії пройшли спеціальне навчання від FlixBus.

«На всіх лініях FlixBus застосовуються підвищені стандарти безпеки та гігієни. Після кожної поїздки проводиться професійна дезінфекція автобусів. Пасажири зобов'язані під час поїздки носити маску, закриваючи нею ніс і рот. Компанія також нагадує своїм клієнтам про необхідність уважно перевіряти правила в'їзду в країну перед плануванням поїздки», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося наприкінці липня, FlixBus запустив два нові міжнародні рейси з України: Київ-Краків-Прага та Київ-Вільнюс.