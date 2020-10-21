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    Covid-19: найбільше нових хворих виявлено на Харківщині – понад 700

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    У Києві коронавірус діагностували у 559 осіб за добу - Covid-19: найбільше нових хворих виявлено на Харківщині – понад 700
    У Києві коронавірус діагностували у 559 осіб за добу

    В Одеській області виявили понад 600 випадків зараження коронавірусом, в Полтавській – понад 500

    За минулу добу найбільше нових випадків зараження коронавірусом виявили у Харківській, Одеській, Полтавській областях, а також у Києві.

    Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони.

    Найбільше випадків захворювання виявили в Харківській області: 714.

    В Одеській (614) та Полтавській (580) областях зафіксовані добові антирекорди захворюваності.

    В Україні за добу 20 жовтня зафіксували рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом: 6 719. Також за добу помер 141 пацієнт з коронавірусом, що також є рекордним показником.

    У Києві за добу медики виявили 559 нових хворих

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      309107
    • Хворіють
      173901
    • Одужали
      129533
    • Померли
      5673

    Також зазнаимо, що ВООЗ зафіксувала рекордну кількість заражень Covid-19 в світі за тижденьПриріст тих, що заразилися в світі склав 2,4 мільйона.

    Також, слід зазначити, що у МОЗ розповіли, що робити, якщо за лікування Covid-19 у лікарні вимагають гроші.

    До слова, із 19 жовтня в Україні почало діяти нове карантинне зонування.

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    Київ медицина Одещина Харківщина Полтавщина хвороби коронавірус
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