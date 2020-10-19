Варшава відкриє шпиталь на стадіоні через спалах коронавірусу



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За словами Мюллера, близько 500 місць для людей з Covid-19 будуть створені в конференц-залах стадіону

Таке рішення було прийняте через стрімке зростання поширення Covid-19 і необхідність забезпечити місця для госпіталізації інфікованих людей

Представник польського уряду Пьотр Мюллер заявив, що у Варшаві на національному стадіоні відкриють польовий госпіталь для пацієнтів, які хворіють на коронавірус. Про це повідомляє TVP Info.

За словами Мюллера, близько 500 місць для людей з Covid-19 будуть створені в конференц-залах стадіону, де у разі необхідності зможуть провести кисневу терапію. Також кількість місць можна буде розширити до 1000 ліжок. Перші з них будуть доступні на цьому тижні.

Також Мюллер пояснив, що за останні місяці по всій Польщі були визначені місця, зокрема, спортивної інфраструктури, де можуть бути утворені лікарні.

Зазначається, у Польщі за останню добу зафіксували 8536 нових коронавірусу. За останні тижні там реєстрували нові рекорди щоденних випадків. Лікарі повідомляють про нестачу персоналу, лікарняних ліжок та обладнання.

Нагадаємо, що у Польщі майже 10 тисяч нових хворих на коронавірус за 17 жовтня.