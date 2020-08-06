У Польщі посилять карантин через спалах коронавірусу



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У Польщі зростає кількість хворих на коронавірус Фото: polandin.com

Наразі мова йде щонайменше про 20 повітів із 380 у Польщі

У майже 20 повітах Польщі влада посилить карантин через зростання кількості хворих на коронавірус.

Як повідомляє RMF24, про це заявив міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський.

За його словами, динаміка зростання кількості заражень за останні 14 днів є тривожною у близько 20 повітах.

Більшість із них - у Сілезькому, Малопольському воєводствах, ще частина - у Великопольському та Підкарпатському.

«У цих повітах ми хочемо посилити карантинні обмеження фактично у всіх сферах життя. Це стосуватиметься ярмарків та конгресів, весіль, спортивних і культурних подій, роботи закладів харчування, транспорту і маскового режиму», - зазначив міністр.

Загалом у Польщі 380 повітів, тож 20 - відносно незначна кількість території країни, додав Лукаш Шумовський. Подальші деталі щодо рішення мають анонсувати сьогодні.

Станом на 5 серпня загалом у Польщі на коронавірус захворіли 48 789 осіб, 35 311 одужали. 1 756 осіб померли через хворобу. Міністерство здоров’я Польщі за позаминулу добу зареєструвало 640 нових випадків коронавірусу.

Між іншм, Польща планує у вересні відкрити школи попри пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, станом на ранок 6 серпня, в Україні за весь час пандемії на коронавірусну хворобу захворіли 76 808 людей, померло – 1 819. За останню добу зафіксували 1318 нових випадків інфікування коронавірусом.

У світі кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом перевищила 18,35 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 206 тисяч.