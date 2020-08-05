Польща планує у вересні відкрити школи попри пандемію коронавірусу



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Міністр освіти заявив, що основна модель роботи в новому навчальному році буде традиційною, коли заняття проводяться в школах

Польща планує з 1 вересня повністю відкрити свої школи, незважаючи на недавній спалах коронавірусної інфекції. Про це заявив міністр освіти Даріуш Піонтковський, повідомляє TVN24.

«Ми хочемо, щоб основна модель роботи в новому навчальному році була традиційною, коли заняття проводяться в школах», - сказав Піонтковський.

Зазначається, що директор кожної установи після консультації з органами освіти і санітарними службами буде приймати рішення про те, чи будуть заняття для деяких або всіх дітей проводитися дистанційно.

Міністерство освіти разом з Головною санітарною інспекцією та Міністерством охорони здоров'я розробило керівництво з організації навчального процесу.

«Такі правила діяли ще до канікул. Вони були модифіковані на основі нашого досвіду і досвіду інших європейських країн. Кожен об'єкт трохи відрізняється, тому директори повинні адаптувати ці загальні правила до своїх потреб», - пояснив міністр.

Одне з нових правил полягає в тому, що в школах не потрібно буде обов'язково закривати рот і ніс. Рекомендується часто мити руки і нагадувати про правила гігієни.

«У школу приходять тільки здорові учні, те ж саме стосується вчителів і співробітників», - підкреслив глава міністерства.

Він закликав учнів по можливості уникати громадського транспорту, користуватися велосипедами по дорозі в школу або, якщо можливо, ходити пішки.

Напередодні повідомлялося, що у Польщі приріст нових хворих на коронавірус вчетверте за останні сім днів встановив рекорд з початку епідемії.

До відома, у світі станом на 5 серпня зафіксовано 18,7 мільйона випадків зараження, з них 255 тисяч тільки за минулу добу. Успішно перенесли хворобу і вилікувались майже 12 мільйонів людей. За час пандемії від коронавірусу нового типу Covid-19 померли понад 704 тисячі людей

У п’ятірці «лідерів» за кількістю заражень – США, Бразилія, Індія, Росія та Південна Африка. Україна на 35 місці антирейтингу.

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Нагадаємо, в Україні станом на 5 серпня виявили рекордну кількість заражених коронавірусом за добу - 1271 людина. Найбільше нових випадків в Львівській та Одеській областях, а також у Києві. Внаслідок хвороби загалом у країні померло 1788 осіб, з них 24 — за останню добу. За останніми даними, у країні одужали вже 40 613 осіб. Із них минулої доби - 914 осіб.