ВООЗ: за добу на Covid-19 захворіло 206 тисяч людей у світі



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Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами

У світі кількість підтверджених випадків інфікування новим коронавірусом перевищила 18,35 млн, збільшившись за 24 години більш ніж на 206 тис.

Згідно з опублікованими в середу даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кількість летальних випадків зросла більш ніж на 5 тисяч і перевищила 696 тисяч осіб.

Станом на 5 серпня в світі було зареєстровано 18 354 342 інфікованих і 696 147 померлих. Інфікованих стало за добу більше на 206 709, кількість померлих збільшилася на 5 116.

Днем раніше були виявлені 219 862 випадки зараження і 4 278 летальних випадків. Статистика ВООЗ враховує тільки офіційно підтверджені відомості про випадки зараження і смерті, що надаються державами.

Регіон Північної та Південної Америки займає перше місце за кількістю інфікованих — 9 841 842. За добу цей показник виріс на 100 115. Кількість померлих там збільшилася на 2 600 і досягла 367 934. В Європейському регіоні зареєстровано 3 451 556 інфікованих і 214 731 померлих. За 24 години кількість інфікованих зросла на 21 623, померли 476 осіб.

Третю позицію за кількістю інфікованих у світі займає регіон Південно-Східної Азії. Там кількість інфікованих досягла 2 299 433, зафіксовано 48 569 смертей. За добу кількість заражених збільшилася на 56 777, померлих — на 995.

Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 4 678 610. Далі йдуть Бразилія (2 750 318), Індія (1 908 254), Росія (866 627), ПАР (521 318), Мексика (443 813), Перу (433 100), Чилі (362 962), Колумбія (327 850) і Іран (314 786).

Нагадаємо, в Україні 5 серпня виявили рекордну кількість заражених коронавірусом за добу - 1271 людина. Найбільше нових випадків в Львівській та Одеській областях, а також у Києві.