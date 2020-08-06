У Києві черговий коронавірусний антирекорд



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Коронавірус продовжує атакувати киян Фото з відкритих джерел

За добу у Києві зафіксовано 180 нових випадків Covid-19

Станом на ранок 6 серпня у Києві підтверджено 8992 випадки Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 180 осіб. За попередню добу збільшення складало 150 осіб.

Від початку епідемії у Києві одужали 3137 людей (за добу 49), померли 142 особи (за добу 3).

У Київській області зафіксовано 3980 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 38 осіб. За попередню добу збільшення складало 65 осіб. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 2880 осіб (за добу 46), померли 67 осіб (за добу 1).

Загалом в Україні підтверджено 76808 випадків Covid-19. Протягом 5 серпня зафіксовано 1318 новий випадок коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 75490

Одужали 41527

Хворіють 32175

Померли 1788

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Нагадаємо, станом на ранок 5 серпня у Києві було підтверджено 8812 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 150 осіб.

У Київській області було зафіксовано 3942 випадків Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 65 осіб.