У Польщі спростували інформацію про перший випадок коронавірусу: лише підозра



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Нині в Польщі 47 людей з підозрою на коронавірус

У міністерстві здоров'я країни зазначили, що офіційно діагноз не підтверджений, але «коронавірус в Польщі – лише питання часу»

Представник Служби охорони здоров’я Польщі Войцех Андрусевич спростував заяву про підтверджений випадок захворювання на коронавірус у Польщі.

Про це повідомляє видання Wpolityce.

Міністерство охорони здоров'я підтвердило інформацію про підозру, але наголошує на тому, що наявність коронавірусної інфекції ще не підтверджена.

Заступник міністра охорони здоров'я Вальдемар Краська заявив, що нині в Польщі 47 людей з підозрою на коронавірус, а ще 55 людей перебувають на карантині.

Також у Міністерстві вважають, що деякі політики та ЗМІ навмисно поширюють фейкові новини, зокрема, сенатор Кшиштоф Квятковський.

Польські ЗМІ повідомляли, що інфікувалася 25-річна жінка. У зв'язку з поганим самопочуттям 22 лютого вона повернулася у Польщу з Таїланду, де перебувала майже місяць. У жінки були виражені симптоми ГРВІ.

Жінка звернулася до лікарні у місті Лодзь. Повідомлялося також, що результати тесту на коронавірус дали позитивний результат. На даний момент вона перебуває в медустанові, де їй зробили повторний тест.

Зазначимо, що наразі в міністерстві здоров'я Польщі зазначили, що офіційно діагноз не підтверджений, але запевняють, що «коронавірус в Польщі – лише питання часу».

Також нагадаємо, що у МОЗ очікують результати аналізів українки, яка в Італії захворіла на Covid-19.