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    Перший випадок коронавірусу зафіксовано у Польщі

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    Перший випадок коронавірусу зафіксовано у Польщі

    Заразилася 25-річна жінка, яка відпочивала в Таїланді

    У Польщі виявили перший випадок зараження китайським коронавірусом Covid-19. Про це повідомляють польські ЗМІ.

    Повідомляється, що інфікувалася 25-річна жінка. У зв'язку з поганим самопочуттям 22 лютого вона повернулася у Польщу з Таїланду, де перебувала майже місяць. У жінки були виражені симптоми ГРВІ.

    Жінка звернулася до лікарні у місті Лодзь. Результати тесту на коронавірус дали позитивний результат. На даний момент вона перебуває в медустанові в очікуванні результатів повторного тесту.

    Водночас Міністерство охорони здоров'я Польщі поки не підтвердило перший випадок коронавірусу у госпіталізованої жінки з міста Лодзь.

    Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 9:00 27 лютого у Європі зареєстровано 481 випадок інфікування коронавірусом Covid-19 з 14 смертельними випадками.

    Зазначимо, що французький президент Еммануель Макрон вже оголосив про майбутню епідемію коронавірусу у Франції. Відповідну заяву він зробив під час відвідин однієї з паризьких лікарень.

    Нагадаємо, що спалах коронавірусу, який почався в китайському місті Ухань, наразі поширився на шість з семи континентів світу. На сьогодні коронавірус не досяг тільки Антарктиди.

    Від початку спалаху інфекції у світі на новий коронавірус Covid-19 захворіли понад 82 тисячі людей, хвороба забрала 2801 життя.

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