Двох людей з Чернівецької області перевіряють на коронавірус, – МОЗ



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Продовжується температурний скринінг у аеропортах та на пунктах пропуску, загалом за минулу добу ним було охоплено близько 75 тисяч осіб

Міністерство охорони здоров’я України досліджує на наявність нового коронавірусу зразки двох осіб. Про це на брифінгу 27 лютого заявив заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає «Укрінформ».

«В першу добу, коли ми організували скринінг, ми ізолювали кілька людей, і сьогодні ми проводимо лабораторні дослідження в центральній вірусологічній лабораторії, яка знаходиться в Центрі громадського здоров'я, щодо двох випадків підозри на коронавірусну інфекцію. Ці дві людини з Чернівецької області, зразки передані до лабораторії, ведеться підготовка і будуть сьогодні проведені дослідження, і ми матимемо результати. Попередньо ми досліджували в лабораторії Чернівецького лабораторного центру, дослідження на грип і грипоподібні захворювання дали негативні результати, тому їх було передано для дослідження тест-системами на наявність коронавірусної інфекції», - сказав Ляшко.

Він додав, що продовжується температурний скринінг в аеропортах та на пунктах пропуску, всього було за минулу добу ним було охоплено близько 75 тисяч осіб.

«Жодну людину не було за минулу добу ізольовано в ізолятори або інфекційні стаціонари. Тобто алгоритми, які запущені і працюють на пунктах в’їзду, дозволяють проводити температурний скринінг, опитування. І ми на сьогодні не бачимо, що в Україні відбувається масова госпіталізація», – сказав Ляшко.

В Україні, за даними МОЗ, жодного лабораторно підтвердженого випадку Covid-19 не зафіксовано.

Як повідомлялось, у Польщі виявили перший випадок зараження китайським коронавірусом Covid-19.

Зазначимо, що спалах коронавірусу, який почався в китайському місті Ухань, в даний час поширився на шість з семи континентів світу. На сьогодні коронавірус не досяг тільки Антарктиди.

Від початку спалаху інфекції у світі на новий коронавірус Covid-19 захворіли понад 82 тисячі людей, хвороба забрала 2801 життя.

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