Все, що відомо про коронавірус: шляхи передачі, симптоми, лікування, профілактика тема №1

«Коронавірус «любить» холод, а тому вже скоро має піти на спад»

Китайський коронавірус продовжує ширитися світом, захоплюючи нові країни. У Сполучених Штатах вже готуються до появи 2019-nCoV: там у Центрі з контролю і профілактики захворювань (CDC) вважають, що поява вірусу– це лише питання часу

Вчені Гарвардського університету підрахували: коронавірусом перехворіють 40-70% населення Землі. Голова міжнародної групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в Китаї Брюс Ейлворд констатує, що у деякі країни не мають такої спроможної системи епіднагляду за хворобами, як у Китаї, а тому ризики поширення вірусу всередині таких держав високі.

Втім, є і хороші новини: два дні тому очільник Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Адханом Гебреєсус поінформував, що епідемія пішла на спад. «Для нас є втішним факт зниження кількості випадків зараження коронавірусом у Китаї. Наукова група ВООЗ побувала в кількох китайських провінціях, зокрема в Ухані, і дійшла висновку, що піком епідемії був період з 23 січня до 2 лютого. Відтоді кількість нових випадків постійно знижується».





Тедрос Адханом Гебрейєс, генеральний директор ВООЗ:

Ми занепокоєні, що коронавірус може поширитися у країни зі слабкою системою охорони здоров'я

Крім того, у звіті представників ВООЗ, які побували в Китаї, йдеться, що ДНК вірусу майже не змінилася. Це означає, що вірус не зазнає мутацій і не потрібно шукати нові шляхи для його лікування.

Станом на сьогодні, 26 лютого, у світі зареєстровано 81005 лабораторно підтверджених випадків захворювання на китайський коронавірус, з них 2762 - летальні. Одужали вже 30109 осіб. В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку не зафіксовано.

Коронавірус: сухі факти

Вперше ідентифікований у Ухані в середині грудня новий коронавірус (2019-nCoV) належить до того ж сімейства інфекцій, що й тяжкий гострий респіраторний синдром (ТГРС, англ. Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS – той самий сумнозвісний «китайський грип» 2003 року, - «Главком») та респіраторний синдром на Близькому Сході (MERS). Групи коронавірусів отримали таку назву через форму білкових сполук, що нагадує «корону».

nCoV менш вірулентний (патогенний), ніж попередній коронавірус, що спричинив пандемію у 2003 році, SARS, від якого загинули 10% хворих, чий діагноз був лабораторно підтверджений. Поки що новий вірус спричинив важкі респіраторні захворювання приблизно у чверті пацієнтів та продемонстрував летальність у 2-3% випадків (знову-таки, лабораторно підтверджених).

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, інкубаційний період – тобто проміжок часу, коли людина вже заразилась, але ще не виявляє симптомів – становить від двох до 10 днів. Разом із тим, китайські дослідники заявляють про випадки, коли інкубаційний період складав аж 27 днів. З першого дня інкубаційного періоду людина вже може заражати оточуючих.

За словами китайських епідеміологів, китайський коронавірус «любить» холод, а тому має піти на спад із приходом тепла.

У соцмережах шириться інформація про те, що діаметр вібріону (вірусна частинка) 400-500 нанометрів (одиниця вимірювання відстані, дорівнює 1×10-9 метра), однак офіційної інформації про це немає. Разом із тим, відомо, що приблизний розмір вібріону родини коронавірусів становить приблизно 120 нанометрів у діаметрі.

Головна небезпека від китайського корона вірусу полягає у тому, що він вражає легені і може викликати тяжку форму пневмонії.

Пацієнти, які перехворіли коронавірусом, набувають імунітет проти збудника – так само, як у більшості випадків із вітряною віспою чи кіром.





Кількість померлих від нового коронавірусу в Італії збільшилася до 11, зафіксовано 322 випадки зараження.

Коронавірус: шляхи передачі

За даними Міністерства охорони здоров’я, на сьогодні достеменно відомо, що вірус передається повітряно-крапельним шляхом від людини до людини. Американські та китайські вчені також припускають, що 2019-nCoV поширюється через фекалії, а отже, можлива передача його по каналізації. Такий випадок трапився у Гонконзі.

Інфографіка Європейського центру з профілактики та контролю захворюваності, адаптована « Главкомом

Коронавірус: симптоми

Європейський центр з профілактики та контролю захворюваності (European Centre for Disease Prevention and Control) називає такі симптоми, характерні для захворювання на китайський коронавірус:

висока температура

кашель

утруднене дихання

біль у м'язах

відчуття втоми

Американські та китайські вчені у своєму дослідженні дійшли висновку, що ще двома симптомами можуть бути нудота та діарея. Вони виявляються приблизно у 10% тих, хто захворів, однак передують іншим симптомам на 1-2 доби. Китайські вчені та МОЗ також зазначають можливість розвитку кон’юктивіту. В цілому ж, зазначають дослідники, симптоми схожі на такі, що викликає вірус грипу.

Люди похилого віку із хронічними захворюваннями більш схильні до ризику розвитку важких ускладнень.





80% хворих мають симптоми, характерні для легкого перебігу - схожі на застуду або грип без ускладнень

Коронавірус: лікування

Особливого лікування коронавірусу немає – у цьому випадку воно симптоматичне.

Лікарі, що працюють в Таїланді, три тижні тому почали експерименти із комбінуванням кількох препаратів: великі дози протигрипозного засобу «Озельтамівір» (Oseltamivir), ліками «Лопімнавір» (Lopinavir) і «Ритонавір» (Ritonavir), що застосовуються для лікування СНІДу. Після цих експериментів коронавірус у Китаї тиждень тому почали лікувати противірусним препаратом «Абідолом». Препарат увійшов в шосту версію попереднього плану лікування Covid-2019 разом з хлорохінфосфатом і Рибавірином в комбінації з інтерфероном або лопінавіром/ритонавіром.





Сьогодні перший випадок коронавірусу зафіксували у Греції

Коронавірус. Профілактика

Одним з обов’язкових профілактичних заходів у окремих містах Китаю стала заборона виходити з дому без захисних масок. Тим часом ефективність цього методу профілактики в усьому світі викликає дискусії. ВООЗ не включила носіння масок до свого переліку профілактичних заходів із запобігання зараженням коронавірусом. «Маски можуть бути корисними для зменшення розповсюдження вірусів від того, хто нездужає, кашляє і чхає. Чи захищає маска здорову людину - залежить від типу маски, ступеня її прилягання до тіла, зміни маски через певні інтервали», - зазначила викладач Університетського коледжу Лондона Наталі Макдермотт.





Лікарі досі не дійшли спільної думки щодо ефективності захисту масками для здорових людей

«Ефективність масок дуже відносна. Їх носити мають люди, які погано почуваються. В якійсь мірі маска може бути виправдана для людей, які піклуються про хворого, але розумієте, якщо хворий не чхає і не кашляє, коли поруч із ним інша людина, то носити маску здоровому сенсу немає. Якщо ж хворий кашляє, то маска навряд чи вбереже», - зауважив у коментарі «Главкому» головний лікар Київського міського центру здоров'я Отто Стойка.

МОЗ також рекомендує носити маски тим людям, які вже захворіли, аби не розповсюджувати інфекцію. Серед інших методів, які не допоможуть вберегтися від коронавірусу:

БАДи та гомеопатія;

імуномодулятори – ці препарати можна вживати лише за призначенням лікаря;

цибуля, часник, алкоголь та інші засоби «народної медицини». «Немає жодного наукового обґрунтування ефективності цих засобів. Алкоголь, навпаки, пригнічує імунну систему і послаблює організм, ускладнюючи процес боротьби з вірусом»,- йдеться на сайті МОЗу.

Що ж допоможе вберегтися?

уникнення близьких контактів з хворими . Для того, аби заразитися, на слизові оболонки людини має потрапити певна кількість біоматеріалу – слини чи слизу - від хворої людини.

. Для того, аби заразитися, на слизові оболонки людини має потрапити певна кількість біоматеріалу – слини чи слизу - від хворої людини. миття рук та використання дезінфікуючих засобів . За даними МОЗ, коронавірус може виживати на різних поверхнях лише протягом кількох годин. Теоретично можливо заразитися, якщо торкнутися, приміром, поручнів у громадському транспорті чи верхнього одягу людей, а потім потерти око цією рукою. Центр з контролю та профілактики захворювань в США радить мити руки впродовж не менше 20 секунд.

. За даними МОЗ, коронавірус може виживати на різних поверхнях лише протягом кількох годин. Теоретично можливо заразитися, якщо торкнутися, приміром, поручнів у громадському транспорті чи верхнього одягу людей, а потім потерти око цією рукою. Центр з контролю та профілактики захворювань в США радить мити руки впродовж не менше 20 секунд. збалансоване харчування, вживання достатньої кількості рідини, достатня тривалість сну . Це не пусті слова, бо ослаблений втомою, нестачею вітамінів, клітковини та рідини організм більш вразливий до інфекційних захворювань.

. Це не пусті слова, бо ослаблений втомою, нестачею вітамінів, клітковини та рідини організм більш вразливий до інфекційних захворювань. провітрювання та зволоження повітря у приміщенні . Американський телеканал National Geographic провів дослідження і з’ясував, що якщо у літаку перебуватиме один хворий на 2019-nCoV, то теоретично від нього можуть заразитися близько шести осіб. Секрет у тому, що повітря у літаку ретельно очищується завдяки фільтрам - воно повністю оновлюється щодві хвилини. За аналогією, провітрювання приміщення може знизити ризики розповсюдження хвороби серед мешканців квартири чи будинку.

. Американський телеканал National Geographic провів дослідження і з’ясував, що якщо у літаку перебуватиме один хворий на 2019-nCoV, то теоретично від нього можуть заразитися близько шести осіб. Секрет у тому, що повітря у літаку ретельно очищується завдяки фільтрам - воно повністю оновлюється щодві хвилини. За аналогією, провітрювання приміщення може знизити ризики розповсюдження хвороби серед мешканців квартири чи будинку. відмова від сирих чи недостатньо термічно оброблених продуктів тваринного походження. Вірус 2019-nCoV зоогенний. Це означає, що спершу він поширювався між тваринами, а у якийсь момент мутував і поширився від тварини до людини. Задля уникнення зараження рекомендується нівелювати контакти із тваринами та їхніми біоматеріалами – кров’ю, сирим м’ясом тощо.

Ексочільниця МОЗу Уляна Супрун до офіційних рекомендацій МОЗу також додала такі поради: тимчасово відмовитися від поїздок до Китаю, не відвідувати ринків із тваринами та птахами, а також не затягувати зі зверненням до лікаря у разі появи поганого самопочуття.

В інозмі також зустрічаються рекомендації якомога рідше торкатися обличчя, одразу після використання викидати одноразові носові хустинки, щодня міняти і прати рукавички.

Вакцини проти китайського корона вірусу ще немає – вона на стадії клінічних випробувань.

Наталія Сокирчук, «Главком»