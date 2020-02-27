У МОЗ очікують результати аналізів українки, яка в Італії захворіла на Covid-19



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Позитивний результат на коронавірус має бути остаточно підтверджений клінікою «Спаланцані» в Римі

Тест на Covid-19 в громадянки України дав позитивний результат в лікарні у Неаполі, але його ще мають підтвердити в Римі

Міністерство охорони здоров'я України чекає результати лабораторних досліджень стосовно українки, яка працює в Італії та була госпіталізована з підозрою на коронавірусну інфекцію. Про це сьогодні, 27 лютого, на брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Молода українка приїхала з Ломбардії, де зафіксували спалах хвороби, до батьків на південь країни. Там їй стало погано через кілька днів, лікарі зробили тест на коронавірус.

Наразі відомо, що стан її не критичний, загрози життю немає, але вона перебуває в інфекційному відділені. Її біологічний матеріал передали на дослідження й найближчим часом з'являться результати.

Раніше директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев повідомив, що випадок зараження вже підтверджений.

«У Неаполі два випадки підтверджено на інфекцію. Одна з двох – українка, 26 років, працює на півночі в Кремоні, приїхала на південь. Провідувала батьків в Чіленто у Салерно, позитивний результат на коронавірус має бути остаточно підтверджений клінікою «Спаланцані» в Римі», – наголосив Погорельцев.

Голова муніципалітету Монтано-Антілія Лучано Трівеллі у фейсбуці опублікував відеозвернення, у якому розповів наступне:

Кілька днів тому 26-річна українка прибула до села Абатемарко.

Вона скаржилася на слабкість і в супроводі своїх батьків ввечері 25 лютого звернулася до лікарні.

Тест на Covid-19 дав позитивний результат в лікарні у Неаполі, але його ще мають підтвердити в Римі.

Зараз українка перебуває в ізольованій палаті під наглядом лікарів.

У карантин відправили її батьків та усіх, хто, ймовірно, з нею контактував.

Українка, у якої виявили Covid-19, живе та працює в Кремоні – це на півночі Італії у Ломбардії, де якраз і зафіксували найбільшу кількість хворих на коронавірус.

В Монтано-Антілія вона приїхала до батьків. Цей муніципалітет розташований у південному італійському регіоні Кампанії, за понад 700 кілометрів від Кремони.

Італійці у коментарях до допису Трівеллі побоюються, що поширенню вірусу з півночі на південь країни не вдасться запобігти, та попри все бажають українці швидкого одужання.