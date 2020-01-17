МЗС має оприлюднити документи про візит Зеленського в Оман – Герасимов



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Володимир Зеленський перебував в Омані на початку січня

Візит голови будь-якої держави завжди відбувається лише на запрошення лідера цієї держави, обов’язково готується Міністерством закордонних справ і має офіційну програму

Міністерство закордонних справ має надати парламенту і суспільству документи щодо офіційного візиту президента Зеленського в Султанат Оман. До цього закликав співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов очільника МЗС Вадима Пристайка під час години запитань до уряду в парламенті.

«Як ми знаємо, будь-який візит голови будь-якої держави відбувається виключно на запрошення голови цієї держави, обов’язково готується Міністерством закордонних справ і він обов’язково має офіційну програму.

Скажіть, будь ласка, чи було запрошення від султану Оману на візит і покажіть його. А також покажіть офіційну програму візиту і назвіть тих службових осіб, які в міністерстві закордонних справ згідно з законодавством займалися підготовкою цього візиту», – сказав він.

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко під час години запитань до уряду не зміг відповісти про мету візиту Зеленського до Оману, пославшись на те, що не взяв із собою документи. Пристайко зазначив, що відповідь на запит депутатів із фракції «Європейська солідарність» буде надано відповідно до вимог закону.

15 січня нардеп Гончаренко направив до Міноборони і СБУ запити про вояж Зеленського в Оман. «Авіасполучення між Україною та Оманом проходить через країни, які в той період часу здійснювали авіаційні та ракетні удари і вели бойові дії. До наших силовиків у мене кілька запитань. Як мають реагувати в СБУ та Міноборони на наявність загрози для президента в разі, якщо він випадково або невипадково опинився в країні, яка примикає до напружених районів, зокрема на Близькому Сході. Чи був проінформований Зеленський про авіаудари США з 2 на 3 січня і про приведення в повну бойову готовність ракетних військ Ірану? Хто йому про це повідомив і як він відреагував?» - написав Гончаренко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Раніше Гончаренко звернувся до Офісу президента з вимогою поінформувати, яким рейсом Зеленський літав в Оман і чи справді мешкав у готелі The Ritz-Carlton, перебуваючи в цій країні.