Спецпредставник уряду Ірану приїде в Україну з офіційними вибаченнями



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8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України»

За словами Пристайка, спеціальний представник уряду Ірану приїде в Україну 20-22 січня

Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що спеціальний представник уряду Ірану приїде в Україну з офіційними вибаченнями у зв'язку з ураженням іранською стороною літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) і загибеллю всіх 176 пасажирів і членів екіпажу 20-22 січня. Про це він повідомив у виступі на засіданні Верховної Ради в п'ятницю.

«Найближчим часом, я думаю, що на початку наступного тижня приїде спеціальний представник уряду Ірану з офіційними вибаченнями», - сказав він.

Пристайко також вказав, що зараз Україна повною мірою взаємодіє з Іраном, а також створено механізми роботи спільної групи у кримінальному розслідуванні і в ОНН створено групу з розгляду можливостей посилення міжнародного тиску на Іран.

Міністр наголосив, що Україна зараз має всі механізми для отримання від Ірану не тільки вибачень, а й усіх компенсаційних виплат.

Як повідомлялось, Іран визнав, що 8 січня збив ракетою літак МАУ.

До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.

До слова, сьогодні міністри п'яти країн зробили спільну заяву щодо збиття літака МАУ в Ірані.

Зазначимо, що 16 січня у Лондоні, для обговорення збиття українського літака над Іраном, зустрічалися міністри закордонних справ країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі – України, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня.

Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів.

Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак. Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.