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    Спецпредставник уряду Ірану приїде в Україну з офіційними вибаченнями

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    <span>8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії &laquo;Міжнародні авіалінії України&raquo;</span> - Спецпредставник уряду Ірану приїде в Україну з офіційними вибаченнями
    8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України»

    За словами Пристайка, спеціальний представник уряду Ірану приїде в Україну 20-22 січня

    Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що спеціальний представник уряду Ірану приїде в Україну з офіційними вибаченнями у зв'язку з ураженням іранською стороною літака авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) і загибеллю всіх 176 пасажирів і членів екіпажу 20-22 січня. Про це він повідомив у виступі на засіданні Верховної Ради в п'ятницю.

    «Найближчим часом, я думаю, що на початку наступного тижня приїде спеціальний представник уряду Ірану з офіційними вибаченнями», - сказав він.

    Пристайко також вказав, що зараз Україна повною мірою взаємодіє з Іраном, а також створено механізми роботи спільної групи у кримінальному розслідуванні і в ОНН створено групу з розгляду можливостей посилення міжнародного тиску на Іран.

    Міністр наголосив, що Україна зараз має всі механізми для отримання від Ірану не тільки вибачень, а й усіх компенсаційних виплат.

    Як повідомлялось, Іран визнав, що 8 січня збив ракетою літак МАУ.

    До речі, українські експерти першими виявили причину авіакатастрофи в Ірані.

    До слова, сьогодні міністри п'яти країн зробили спільну заяву щодо збиття літака МАУ в Ірані.

    Зазначимо, що 16 січня у Лондоні, для обговорення збиття українського літака над Іраном, зустрічалися міністри закордонних справ країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі – України, Канади, Швеції, Афганістану та Великої Британії.

    Нагадаємо, Зеленський заявив, що тіла українців, які загинули в авіакатастрофі в Ірані, планують доправити до Києва 19 січня. 

    Нагадаємо, 8 січня в Тегерані (Іран) розбився літак Boeing-737  авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», що мав виконати рейс до Києва. На борту перебувало 176 людей, серед них 11 українців – 9 членів екіпажу та двоє пасажирів. 

    Згодом Іран визнав, що помилково збив український літак.  Відповідальність за збиття літака взяв на себе Корпус вартових Ісламської революції.

    міністр Іран авіакатастрофа літак МАУ Україна Вадим Пристайко
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