У Порошенка порівняли версію Путіна про Азов із брехнею про Солсбері



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У словах Путіна нема нічого нового, - впевнені в Адміністрації президента України

Версія Путіна про Азов має таку достовірність, як його слова про Солсбері, - Адміністрація президента України

Версія РФ про те, що напад російських військових на українські катери біля Керчинської протоки була «провокацією української влади» настільки ж достовірна, як версія про отруєння в Солсбері.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив речник Глави держави Святослав Цеголко.

«Версія про те, ніби напад російських військових на наші катери — «провокація української влади» — добре відома і має таку ж достовірність як версія про отруєння в Солсбері», — написав речник.

Сьогодні президент РФ Володимир Путін вперше прокоментував події неділі, назвавши захоплення російськими прикордонниками трьох українських суден біля Керченської протоки провокацією, яка була організована чинною українською владою напередодні президентських виборів.

За словами Цеголка, у сьогоднішніх словах Путіна не було нічого нового.

«Подібний санудтрек, на жаль, ми вже кілька днів слухаємо у виконанні української опозиції: і текст явно однаковий, і музика така ж сама. Тепер всім очевидно, що автор фейку — у Москві, а в нас його лише тиражують», — додав він.

Як відомо, у вересні прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що в отруєнні колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії звинувачують двох співробітників російської військової розвідки - Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Міністр внутрішніх справ Великобританії заявив, що агенти ГРУ Росії, яких Британія підозрює в отруєнні Скрипалів, будуть заарештовані і притягнуті до кримінальної відповідальності Британією або її союзниками, якщо виїдуть за межі Росії.

Боширов і Петров дали інтерв’ю пропагандистському ресурсу Russia Today, де заявили, що їздили в Солсбері як туристи.

Пізніше з розслідування видання The Insider і дослідницької групи Bellingcat стало відомо, що Руслана Боширова насправді звуть Анатолій Чепіга, він є полковником ГРУ і має звання «Героя Росії».

Також журналісти видання The Insider і незалежні розслідувачі Bellingcat дізналися реальне ім'я і справжню біографію другого обвинуваченого в отруєнні Скрипаля, який ховався під ім'ям Олександр Петров.