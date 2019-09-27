  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Празі хочуть збудувати 135-метровий хмарочос з «кораблем», який врізається у будівлю

    • Розсилка
    У Празі хочуть збудувати 135-метровий хмарочос з «кораблем», який врізається у будівлю

    У найвищій точці будівлі планують створити оглядовий майданчик, у самому хмарочосі будуть квартири, які здаватимуть в оренду

    Девелоперська компанія Trigema оголосила про плани збудувати в Празі найвищий у Чехії хмарочос, до якого приставлять «корабель», аби нагадати про проблеми з екологією.

    Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Згідно з проектом, 135-метрова будівля Top Tower має з’явитися в районі Nové Butovice. У компанії не уточнюють, чи надала вже місцева влада дозвіл на будівництво.

    Зазначається, що хмарочос хочуть звести поза історичною зоною, де заборонене висотне будівництво. Розпочати реалізацію проекту компанія хоче у 2021 році і розраховує звести хмарочос за три роки.

    У найвищій точці будівлі планують створити оглядовий майданчик, у самому хмарочосі будуть квартири, які здаватимуть в оренду. А на перших поверхах розмістять магазини, офіс Trigema та багатофункціональний центр з висячими садами. Під будівлею збудують паркінг, який працюватиме цілодобово.

    Скульптор Давид Черни та архітектор Томаш Цисарж, які беруть участь у проекті, заявили, що «корабель», приставлений до будівлі, має нагадувати про проблеми з екологією, зокрема про підняття рівня світового океану.

    Зараз у Чехії найвищим хмарочосом є 111-метрова AZ Tower у Брно, а серед жилих будівель — 104-метрова V Tower у празькому районі Панкрац.

    Чехія будівництво корабель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ