У Празі хочуть збудувати 135-метровий хмарочос з «кораблем», який врізається у будівлю



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У найвищій точці будівлі планують створити оглядовий майданчик, у самому хмарочосі будуть квартири, які здаватимуть в оренду

Девелоперська компанія Trigema оголосила про плани збудувати в Празі найвищий у Чехії хмарочос, до якого приставлять «корабель», аби нагадати про проблеми з екологією.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Згідно з проектом, 135-метрова будівля Top Tower має з’явитися в районі Nové Butovice. У компанії не уточнюють, чи надала вже місцева влада дозвіл на будівництво.

Зазначається, що хмарочос хочуть звести поза історичною зоною, де заборонене висотне будівництво. Розпочати реалізацію проекту компанія хоче у 2021 році і розраховує звести хмарочос за три роки.

У найвищій точці будівлі планують створити оглядовий майданчик, у самому хмарочосі будуть квартири, які здаватимуть в оренду. А на перших поверхах розмістять магазини, офіс Trigema та багатофункціональний центр з висячими садами. Під будівлею збудують паркінг, який працюватиме цілодобово.

Скульптор Давид Черни та архітектор Томаш Цисарж, які беруть участь у проекті, заявили, що «корабель», приставлений до будівлі, має нагадувати про проблеми з екологією, зокрема про підняття рівня світового океану.

Зараз у Чехії найвищим хмарочосом є 111-метрова AZ Tower у Брно, а серед жилих будівель — 104-метрова V Tower у празькому районі Панкрац.