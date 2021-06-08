Одеситка каже, що отримала в банкоматі сувенірні 500 грн. Фінустанова відреагувала

У банку ошукану дівчину попередили, що ситуація нестандартна і довести, що ця купюра дійсно з банкомату, буде складно

У банку припускають, що дівчина щось наплутала

Одеситка Марія Тишина стверджує, що зняла в банкоматі «Приватбанку» сувенірні 500 гривень. Інцидент стався на вулиці Ніжинській, 54, повідомляє видання «Думська».

«На жаль, дівчина виявила неприємний сюрприз лише після повернення додому. На гарячій лінії банку їй запропонували написати заяву на повернення, однак попередили, що ситуація нестандартна і довести, що ця купюра дійсно з банкомату, буде складно», – пише ЗМІ.

Марія Тишина дивується, як така банкнота могла потрапити в банкомат – мало того, що вона зроблена з іншого паперу, так гроші ще й відрізняються за розміром.

Ситуацію прокоментувала фахівець з комунікацій «Приватбанку» в Одеському регіоні Анжела Дзінзюра. За її словами, сувенірні, фальшиві, зношені або пошкоджені купюри не можуть потрапити в банкомати або термінали самообслуговування банку.

Як пояснила представник банку, це абсолютно технічно неможливо. Уся готівка, перш ніж потрапити в банкомат, проходить кілька ступенів перевірки в касах перерахунку банку. Повторну перевірку готівка проходить перед попаданням в спеціальні касети, якими комплектуються банкомати. Сортувальні машини визначають справжність купюр, зношеність або пошкодженість, банкноти, виведені з обороту з дефектами виробника. Всі гроші перераховуються касирами каси перерахунку, упорядковуються і закладаються в касети, які пломбуються. Потім фахівці вставляють ці касети в банкомати.

Отже, в банку припускають, що дівчина щось наплутала. Попри це, у банку обіцяють провести перевірку інциденту.