Менше двох місяців на посаді. Очільниця Українського культурного фонду пішла у відставку

Лариса Мудрак склала повноваження «з огляду на ситуацію, що склалась, та власну громадську позицію»

Голова Наглядової ради Українського культурного фонду Лариса Мудрак подала заяву про відставку. Про це вона написала у Facebook.

«Я склала повноваження «з огляду на ситуацію, що склалась, та власну громадську позицію про самовідведення чинної наглядової ради Українського культурного фонду» 4 червня. Закликала до такого ж кроку членів НР ще минулого тижня. Почула мене лише Катерина Чуєва. Дякую», – написала Мудрак.

Як вона зазначила, її голос від початку був у меншості в наглядовій раді. Криза в УКФ розпочалася задовго до її приходу, додала Мудрак.

«За місяць роботи під час кризи всіх рівнів вдалося обрати виконавчого директора та провести конкурсний відбір 2021 року. Дирекція може продовжити роботу з видачі грантів цього року. Дякую всім, хто допомагав зберегти УКФ й знаходити рішення під час кризи. Дякую всім, хто критикував. Якщо мій голос буде почутим - допомагатиму УКФ й далі», – зазначила Мудрак.

Також заяву на звільнення з посади члена наглядової ради УКФ подала Катерина Чуєва, повідомляє Український культурний фонд.

«Ситуація безумовно непроста. Чудово, що конкурс відбувся, а отже, дирекція зможе продовжити свою роботу з видачі грантів. Але питання стосовно роботи нинішньої наглядової ради залишається відкритим. І громадськість, і міністерство, і я особисто зацікавлений у тому, щоб період нестабільності, який ми зараз спостерігаємо, завершився. На жаль, через законодавчі прогалини у УКФ і у МКІП відсутні юридичні важелі впливу. Але я наполягаю на тому, що самовідвід таких членів наглядової ради, як пан Сусленський та пан Тулузов, є найкращим рішенням для УКФ. Паралельно ми продовжуватимемо роботу над внесенням необхідних змін до закону, щоб не допустити повторення таких ситуацій», – зауважив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

Зазначається, що у випадку, якщо самовідведення членів наглядової ради триватиме, розглядатиметься варіант запуску процедури переобрання всього її складу. Вона відбуватиметься згідно із законом «Про Український культурний фонд«, де відповідно двох кандидатів подає МКІП, двох – Офіс Президента, двох – громадські організації, двох – заклади культури.

Голова наглядової ради обиратиметься із запропонованих нових кандидатур оновленим складом наглядової ради УКФ.

Як відомо, Лариса Мудрак очолила Український культурний фонд 14 квітня 2021 року.

9 лютого 2021 року було оголошено конкурс на посаду виконавчого директора Українського культурного фонду. 24 березня Наглядова рада УКФ ухвалила рішення про проведення повторного конкурсу на посаду виконавчого директора.

31 березня Міністерство культури та інформаційної політики своїм наказом призначило в. о. виконавчого директора УКФ Ірину Осадчу.

На початку квітня діячі культури звернулись до президента з вимогою припинити тиск на культурні інституції. Підписанти листа «обурені перетворенням конкурсів на заміщення посад керівників на імітацію прямих, чесних і відкритих виборів, де мав би перемогти найдостойніший, а «перемагає» попередньо узгоджений.