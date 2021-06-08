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    Курси валют на 8 червня: долар впав до нового мінімуму

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    Курси валют на 8 червня: долар впав до нового мінімуму
    Фото з відкритих джерел

    Вартість долара становить 27,2 гривні, а євро – 33,1 гривні

    Національний банк України на вівторок, 8 червня, зміцнив курс гривні на 9 копійок по відношенню до долара і послабив на копійку до євро. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

    Таким чином, офіційний курс долара знижується четвертий день поспіль. Нижчим курс був лише 16 липня 2020 року - 27,11 гривні за долар.

    Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

    - 100 доларів США - 2719,24 гривні (-0,0991 грн);

    - 100 євро - 3307,81 гривні (+0,0146 грн).

    На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 3 копійки - до 27,23 гривні за долар, курс у купівлі - до 27,21 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки - до 33,16 гривні за євро.

    Раніше експерти дали прогноз щодо валютного курсу на поточний тиждень.

    До слова, у києві молодик викрав $20 тис., вручивши чоловіку сувенірні гроші. Поліція затримала чоловіка, триває слідство.

    Також одеситка стверджує, що зняла в банкоматі «Приватбанку» сувенірні 500 гривень.

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    Теги: Національний банк курс валют банк гривня НБУ
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    Курси валют на 8 червня: долар впав до нового мінімуму