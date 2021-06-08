Курси валют на 8 червня: долар впав до нового мінімуму

Вартість долара становить 27,2 гривні, а євро – 33,1 гривні

Національний банк України на вівторок, 8 червня, зміцнив курс гривні на 9 копійок по відношенню до долара і послабив на копійку до євро. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Таким чином, офіційний курс долара знижується четвертий день поспіль. Нижчим курс був лише 16 липня 2020 року - 27,11 гривні за долар.

Нацбанк встановив офіційні курси валют на такому рівні:

- 100 доларів США - 2719,24 гривні (-0,0991 грн);

- 100 євро - 3307,81 гривні (+0,0146 грн).

На міжбанківському валютному ринку курс долара в продажу знизився на 3 копійки - до 27,23 гривні за долар, курс у купівлі - до 27,21 гривні за долар. Курс євро в продажу знизився на 3 копійки - до 33,16 гривні за євро.

Раніше експерти дали прогноз щодо валютного курсу на поточний тиждень.

До слова, у києві молодик викрав $20 тис., вручивши чоловіку сувенірні гроші. Поліція затримала чоловіка, триває слідство.

Також одеситка стверджує, що зняла в банкоматі «Приватбанку» сувенірні 500 гривень.