У профспілці освітян пояснили, чому вчителям потрібно залишити доплату за перевірку зошитів



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Георгій Труханов: Перевірка зошитів - це теж вид роботи, який має бути оплачений

Очільник Профспілки працівників освіти і науки Георгій Труханов пояснив, чому запропоноване депутатами скасування доплати за перевірку зошитів несправливе. В інтерв’ю «Главкому», профсоюзний лідер прокоментув висловлювання депутатки Інни Совсун із «Голосу» про те, що вчителі мають більше заробляти за рахунок кваліфікації, а не перевірки зошитів.

«Те, що хтось там щось говорить, це не ще нічого не значить. Все одно згідно з програмою і функціональними обов’язками, учні мають писати твори і хтось ці твори і диктанти має перевіряти. Це теж вид роботи. А кожен вид роботи має бути оплачений», - переконаний Труханов.

«Якщо, наприклад, вчитель фізики не перевіряє зошити, а в нього є лаборанти, то ця посада вводиться додаткова. І це ж теж гроші на зарплату (для лаборанта). Якщо завідуючий майстернею, то йому доплата за це іде, адже є техніка безпеки. Тоді міняйте програму і скажіть, що в програмі не передбачений цей вид роботи і тоді цей вид роботи не оплачують. Мова ж не тільки про українську практику. Я спілкуюся з колегами: та ж Франція, Фінляндія, на яку всі рівняються, мають узагалі великий перелік доплат і надбавок», - поясни в очільник Профспілки працівників освіти і науки.

Труханов, який також є членом європейського комітету профспілок, розказав, що у Європі надбавки є, але там основа заробітку учителя - це базовий посадовий оклад. «Ми теж хочемо, щоб базовий посадовий оклад був високим. От знаєте, звідки у нас взялася надбавка за престижність? Пояснюю: колись зарплату вчителя прирівняли до середньої по промисловості, маю на увазі посадовий оклад. Але цю норму статті 57 Закону про освіту жодного разу не виконували. Потім її відмінили, ввели тарифну сітку і вийшло, що у вчителя зарплатня була дуже низькою, далекою до середньої по промисловості. Після цього ввели 20% доплати за престижність», пояснив він.

У переліку вимог профспілки також збереження надбавок за вчене звання, науковий ступінь.

Як повідомлялось, 29 жовтня у Києві відбулася масова акція протесту освітян. За даними організаторів, до Києва з’їхалось близько 20 тисяч вчителів. Вони зібрались під Верховною Радою з гаслами «Гідну зарплату» і «Ні безглуздим реформам в освіті». «Безглуздими» працівники галузі називають запропоновані зміни до законопроєкту «Про повну загально-середню освіту» (№ 0901). Цей документ був ухвалений у першому читанні ще за часів попередньої влади. Нова ж хоче тепер його удосконалити. Серед найбільш суттєвих, зокрема, пропозиція від депутатів фракції «Голос» щодо встановлення 40-годинного робочого тижня для учителів, а також скасування деяких надбавок.

Перелік вимог, які сформулювали освітяни-учасники акції протесту в Києві:

збереження надбавок та доплат педагогам: за вислугу, престижність педагогічної праці, перевірку зошитів, завідування кабінетом, класне керівництво, вчене звання, науковий ступінь;

можливість роботи за безстроковими трудовими договорами для працівників пенсійного віку;

скорочений робочий час для педагогічних працівників;