У Путіна назвали очікування від зустрічі в Парижі



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Дмитро Пєсков розповів про настрої Путіна напередодні зустрічі Нормандської четвірки

Пєсков заявив, що у російської сторони «настрій серйозний»

На зустрічі в Парижі вдасться забезпечити всі необхідні умови для проведення саміту нормандської четвірки 9 грудня, незважаючи на акції протесту в місті. Про це заявив в п'ятницю, 6 грудня, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Ми не перебільшуємо якоїсь небезпеки для проведення саміту і переконані, що французька влада в змозі і чудово забезпечить необхідні умови для проведення цієї зустрічі», - зазначив він.

«Що стосується настрою - настрій серйозний. Очікування одне - сприяти врегулюванню внутрішньоукраїнського конфлікту на південному сході цієї країни, забезпечити ще раз загальне розуміння безальтернативності виконання мінських домовленостей, не допустити спроби якогось розмивання цих домовленостей», - сказав Пєсков.

«І, крім того, здійснити настільки важливі двосторонні зустрічі і з президентом Макроном, і з канцлером ФРН Меркель, і з президентом України Зеленським», - додав він.

Слід нагадати, що п'ятий президент України Петро Порошенко порадив Зеленському не залишатись віч-на-віч із Путіним.

Як відомо, президент США Дональд Трамп вважає, що зустріч Зеленського і Путіна може принести великий прогрес.

До слова, 3 грудня в Офісі президента затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу напередодні саміту у Парижі.

Нагадаємо, у Держдепі США вважають, що «нормандська зустріч» стане перевіркою для Росії.

Як відомо, саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.