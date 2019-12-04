Трамп вважає, що зустріч Зеленського і Путіна може принести великий прогрес



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Дональд Трамп: Я думаю, що прийдешня зустріч з Україною й Росією дуже важлива

Президент США назвав ситуацію в Україні «дуже важливою»

Президент США Дональд Трамп заявив, що саміт у «нормандському форматі» 9 грудня може принести великий прогрес мирному врегулюванню конфлікту між Росією й Україною.

Про це йшлося на спільній пресконференції Трампа з президентом Франції Еммануелем Макроном у Лондоні.

«Він і я маємо досить схожі погляди», - вказав Трамп на Макрона, говорячи про Росію.

«Ми можемо порозумітися з Росією, але ми повинні бути підготовленими, Росія це чи хто-небудь інший... Я думаю, це добра річ, якщо ми зможемо порозумітися з Росією... І це мета НАТО, але мета НАТО може бути значно більшою, і ми показуємо гнучкість у цьому впродовж останніх двох років», - зазначив Трамп.

«Я думаю, що ситуація в Україні дуже важлива. Я думаю, що прийдешня зустріч з Україною й Росією дуже важлива. І є можливість, що дуже великий прогрес може бути досягнутий. Я думаю, що це дуже важливо для України, але й так само важливо з точки зору Росії, що вони напрацюють угоду, мир, адже бої тривають вже довгий час, надто довго», - додав президент.

До слова, 3 грудня в Офісі президента затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу напередодні саміту у Парижі.

Нагадаємо, у Держдепі США вважають, що «нормандська зустріч» стане перевіркою для Росії.

Як відомо, саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».

Напередодні у Кремлі заявили, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше».

Віцепрем’єрміністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна можлива.