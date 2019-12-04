  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп вважає, що зустріч Зеленського і Путіна може принести великий прогрес

    • Розсилка
    Дональд Трамп:&nbsp;Я думаю, що прийдешня зустріч з Україною й Росією дуже важлива - Трамп вважає, що зустріч Зеленського і Путіна може принести великий прогрес
    Дональд Трамп: Я думаю, що прийдешня зустріч з Україною й Росією дуже важлива

    Президент США назвав ситуацію в Україні «дуже важливою»

    Президент США Дональд Трамп заявив, що саміт у «нормандському форматі» 9 грудня може принести великий прогрес мирному врегулюванню конфлікту між Росією й Україною.

    Про це йшлося на спільній пресконференції  Трампа з президентом Франції Еммануелем Макроном у Лондоні.

    «Він і я маємо досить схожі погляди», - вказав Трамп на Макрона, говорячи про Росію.

    «Ми можемо порозумітися з Росією, але ми повинні бути підготовленими, Росія це чи хто-небудь інший... Я думаю, це добра річ, якщо ми зможемо порозумітися з Росією... І це мета НАТО, але мета НАТО може бути значно більшою, і ми показуємо гнучкість у цьому впродовж останніх двох років», - зазначив Трамп.

    «Я думаю, що ситуація в Україні дуже важлива. Я думаю, що прийдешня зустріч з Україною й Росією дуже важлива. І є можливість, що дуже великий прогрес може бути досягнутий. Я думаю, що це дуже важливо для України, але й так само важливо з точки зору Росії, що вони напрацюють угоду, мир, адже бої тривають вже довгий час, надто довго», - додав президент.

    До слова, 3 грудня в  Офісі президента затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу напередодні саміту у Парижі.

    Нагадаємо, у Держдепі США вважають, що «нормандська зустріч» стане перевіркою для Росії.

    Як відомо, саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

    Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».

    Напередодні у Кремлі заявили, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше».

    Віцепрем’єрміністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна можлива.

    Читайте також: 
    Нормандська четвірка Росія США саміт Путін Дональд Трамп політика Володимир Зеленський Україна президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ