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    Зеленський поговорив з Макроном про підготовку до «нормандської» зустрічі

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    Володимир Зеленський поговорив телефоном з Емануелем Макроном про підготовку до &laquo;нормандської&raquo; зустрічі - Зеленський поговорив з Макроном про підготовку до «нормандської» зустрічі
    Володимир Зеленський поговорив телефоном з Емануелем Макроном про підготовку до «нормандської» зустрічі

    Глави держав скоординували позиції напередодні зустрічі у «нормандському форматі»

    Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    «Глави держав скоординували позиції напередодні зустрічі у «нормандському форматі» 9 грудня», — йдеться у повідомленні.

    У команді Зеленського вже заявили, що готові провести конституційну реформу після «нормандського саміту».

    Як відомо, президент США Дональд Трамп вважає, що зустріч Зеленського і Путіна може принести великий прогрес.

    До слова, 3 грудня в  Офісі президента затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу напередодні саміту у Парижі.

    Нагадаємо, у Держдепі США вважають, що «нормандська зустріч» стане перевіркою для Росії.

    Як відомо, саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

    Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».

    У Кремлі заявили, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше».

    Віцепрем’єрміністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна можлива.

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