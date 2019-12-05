Зеленський поговорив з Макроном про підготовку до «нормандської» зустрічі



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Володимир Зеленський поговорив телефоном з Емануелем Макроном про підготовку до «нормандської» зустрічі

Глави держав скоординували позиції напередодні зустрічі у «нормандському форматі»

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Глави держав скоординували позиції напередодні зустрічі у «нормандському форматі» 9 грудня», — йдеться у повідомленні.

У команді Зеленського вже заявили, що готові провести конституційну реформу після «нормандського саміту».

Як відомо, президент США Дональд Трамп вважає, що зустріч Зеленського і Путіна може принести великий прогрес.

До слова, 3 грудня в Офісі президента затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції Донбасу напередодні саміту у Парижі.

Нагадаємо, у Держдепі США вважають, що «нормандська зустріч» стане перевіркою для Росії.

Як відомо, саміт Нормандської четвірки відбудеться 9 грудня в Парижі. У ньому братимуть участь Зеленський, Путін, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон.

Зеленський 27 листопада в Вільнюсі заявив, що готовий до двосторонніх переговорів з Путіним у рамках «нормандської зустрічі».

У Кремлі заявили, що Путін і Зеленський поспілкуються «так чи інакше».

Віцепрем’єрміністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, окрема зустріч президента України Володимира Зеленського і президента РФ Володимира Путіна можлива.