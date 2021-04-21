У Путіна не бачать передумов для зустрічі з Зеленським на Донбасі

Пєсков наголосив, що офіційних запитів про зустріч від Зеленського останнім часом не надходило

Звернення українського президента Володимира Зеленського, який запропонував російському лідеру Володимиру Путіну зустріч на Донбасі, дійшло до свого адресата. Про це розповів прессекретар Путіна Дмитро Пєсков в ефірі радіо «Комсомольская правда», інформує «Газету.ру».

«Президенту про це було оперативно повідомлено, але я поки що не впевнений, що в нього був час, щоб ознайомитися. Більшу частину цієї ночі він працював над текстом послання (до Федеральних зборів)», – заявив представник Кремля.

При цьому Пєсков наголосив, що офіційних запитів про зустріч від Зеленського останнім часом не надходило. Він також висловив думку, що для таких переговорів мають бути передумови.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував президенту Росії Володимиру Путіну зустрітися в будь-якій точці українського Донбасу, де триває війна.

«Україна і Росія, незважаючи на спільне минуле, по-різному дивляться в майбутнє. Ми – це ми. Ви – це ви. Але це не обов'язково проблема, це - можливість. Як мінімум - можливість, поки не пізно, зупинити вбивчу математику майбутніх військових втрат. Вчора і сьогодні на засіданнях радників «Нормандської четвірки» і підгрупи по безпеці в ТКГ обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню, але, незважаючи на підтримку всіх сторін, Росія відмовилася підтримати спільну заяву», – сказав Зеленський.