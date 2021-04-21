У Росії тривають масові арешти на тлі акцій на підтримку Навального

День протестів на підтримку Навального в РФ почався із затримань та обшуків

У Росії силовики із самого ранку 21 квітня прийшли до активістів і журналістів в різних містах країни. Це сталося перед всеросійської акцією протесту на підтримку Олексія Навального, пише російське видання «Медуза».

Зокрема, силовики прийшли до будинку позаштатного кореспондента «Медузи» Олександра Горохова, але його не було вдома. Силовики завітали до будинку журналіста у Москві о 6:30. Вони мотивували це тим, що хотіли «провести профілактичну бесіду з журналістом».

Протести на підтримку Навального відбудуться в день, коли російський президент Володимир Путін оголошує свою щорічну програмну промову – послання Федеральним зборам. Вже зранку у Москві були затримані його прессекретар Кіра Ярмиш та політик Любов Соболь. А кілька днів тому, 16 квітня, прокуратура Москви звернулася до суду з вимогою визнати Фонд боротьби з корупцією (ФБК) і штаби Олексія Навального екстремістськими організаціями.

Також у Петербурзі прийшли з обшуком до одного з авторів телеграм-каналу «Ротонда», кореспондента «Фонтанки» Ксенії Клочкової. Поліцейські шукали співробітника петербурзького штабу Навального Дениса Кабакова, який раніше жив в цій квартирі. За словами Клочкової, в ході обшуку у неї нічого не вилучили.

Пізніше силовики завітали до кількох волонтерів і активістів прийшли з обшуками у межах кримінальної справи про перекриття доріг, порушеної після зимових мітингів на підтримку Навального.

Загалом у Петербурзі за станом на 8:17 провели обшуки у 6 активістів. Серед них координатори руху «Весна» Євген Затєєв і Валентин Хорошенін.

Водночас обшуки тривали й в Єкатеринбурзі. Там силовики прийшли до координатора місцевого штабу Навального Олексія Греська.

У Кургані затримали співробітницю місцевого штабу Навального Софію Лопатіну. За даними ЗМІ та правозахисників, затримання активістів також провели в:

Нижньому Новгороді,

П'ятигорську,

Сиктивкарі,

Іркутську.

Обшуки та затримання активістів відбулися перед початком загальноросійської акції на підтримку ув'язненого опозиціонера Олексія Навального.

Раніше наголошувалося, що російська опозиція призначила на середу масові акції протесту.

Нагадаємо, що Навальний був затриманий відразу після повернення в РФ з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння «новічком».

У лютому суд змінив йому умовний термін на реальний у справі «Ів Роше».

Покарання опозиціонер відбуває в колонії суворого режиму №2 в місті Покров Володимирської області. 31 березня опозиціонер оголосив голодування.

Сьогодні лікарі Навального назвали стан вʼязня критичним.

Нагадаємо, що команда російського опозиціонера запустила сайт «Свободу Навальному», на якому розмістила картографічне зображення Російської Федерації, в межі якого включена також тимчасово окупована РФ територія Криму.