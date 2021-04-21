Путін у свіжому посланні жодного разу не згадав Україну. Що це значить

Путін нічого не сказав про агресію РФ на Донбасі

23 квітня відбудеться екстрене засідання Ради Федерації Росії

У середу, 21 квітня, президент Російської Федерації Володимир Путін виступив зі щорічним посланням до Федеральних зборів РФ. Під час звернення Путін жодного разу не згадав Україну. Про це журналіст Назар Приходько написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

«Хтось, можливо, розслабився, бо якщо не сказав – значить нічого не буде. Втім, не забувайте, що Путін – годованець КҐБ. Він ніколи не скаже того, про що не потрібно говорити прямо зараз. Згадайте окупацію Криму: «ихтамнет», «местные силы самообороны»… А потім, по краплі, рік за роком, додавалося слово, пів речення, речення», – написав Приходько.

Він додав, що 23 квітня відбудеться екстрене засідання Ради Федерації Росії.

«Востаннє схема «Звернення Путіна-засідання Ради Федерації-окупація» реалізовувалась якраз щодо Криму», – написав Приходько.

Нагадаємо, чотири роки тому, 1 березня 2014 року, Рада Федерації РФ підтримала звернення президента Путіна про дозвіл на застосування збройних сил РФ на території України, мотивуючи це «захистом прав російськомовних громадян».

Також журналіст нагадав, що 22 квітня – день народження Володимира Леніна. У Росії і досі симпатизують радянському минулому, отож цілком можна чекати на провокації з боку РФ.

Нагадаємо, 21 квітня Путін під час послання Раді федерацій заявив, що РФ має свої інтереси в рамках міжнародного права. За його словами, Москва завжди «знайде шлях відстояти свою позицію».

Путін заявив про те, що не хоче спалювати мости з країнами Заходу, водночас пригрозив країнам.

Як писав «Главком», президент України Володимир Зеленський у зверненні 20 квітня запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися «в будь-якій точці Донбасу, де йде війна».

Зеленський заявив, що українська армія готова до нападу. Втім, Україна, за його словами, не хоче війни.

Головний російський комуніст Зюганов закликає визнати «ЛДНР» і ввести війська на Донбас.

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