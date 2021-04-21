Польща та Німеччина обговорять екскалацію на корданах України
Президент Польщі Анджей Дуда скликає зустріч із силовиками
Політики Польщі та Німеччини збираються обговорити наростання російської активності поблизу українських кордонів та на окупованих територіях. Президент Польщі Дуда скликає 21 квітня силовиків, а у Німеччині пройдуть парламентські слухання. Про це повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох на особистій сторінці у Twitter
За його інформацією, президент Польщі скликає 21 квітня зустріч із силовиками: «Президент Анджей Дуда сьогодні скликає зустріч за участю Міністерства національної оборони, військових командирів та керівників спецслужб для обговорення російської активності на кордоні з Україною», – зазначив політик.
Prezydent @AndrzejDuda zwołał na dziś odprawę z udziałem MON, dowódców wojskowych oraz szefów służb w celu omówienia aktywności rosyjskiej przy granicy z Ukrainą. Siły Zbrojne wraz z sojusznikami stale monitorują zagrożenia za naszą wschodnią granicą.— Paweł Soloch (@SolochPawel) April 21, 2021
За його словами, збройні сили Польщі разом зі своїми союзниками по НАТО постійно аналізують загрози на східних рубежах Польщі.
Як повідомив у Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник, загострення на українських кордонах обговорять також у Німеччині. «22 квітня Бундестаг проведе парламентські слухання на тему «Переміщення російських військ і наростаюча небезпека ескалації на Сході України», – наголосив посол.
Breaking— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 21, 2021
22 квітня Бундестаг проведе парламентські слухання на тему “Переміщення російських військ і наростаюча небезпека ескалації на Сході України».
Важливо, що політичний істеблішмент дослухався до закликів України запобігти новій інтервенції
Danke @cducsubt @spdbt pic.twitter.com/BSf2VyVg10
Мельник додає, що зараз вкрай важливо, аби німецький політичний істеблішмент дослухався до закликів України запобігти новій російській інтервенції.
Тим часом, у Парламентській асамблеї Ради Європи вказують Росії на зрив мирних зусиль із врегулювання ситуації на сході України та закликають припинити військові провокації й ескалацію.
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