Польща та Німеччина обговорять екскалацію на корданах України

Нарощування російських військ, яке відбувається зараз, є ще більш масштабним, ніж у 2014 році

Нарощування російських військ, яке відбувається зараз, є ще більш масштабним, ніж у 2014 році

Президент Польщі Анджей Дуда скликає зустріч із силовиками

Політики Польщі та Німеччини збираються обговорити наростання російської активності поблизу українських кордонів та на окупованих територіях. Президент Польщі Дуда скликає 21 квітня силовиків, а у Німеччині пройдуть парламентські слухання. Про це повідомив голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох на особистій сторінці у Twitter

За його інформацією, президент Польщі скликає 21 квітня зустріч із силовиками: «Президент Анджей Дуда сьогодні скликає зустріч за участю Міністерства національної оборони, військових командирів та керівників спецслужб для обговорення російської активності на кордоні з Україною», – зазначив політик.

Prezydent @AndrzejDuda zwołał na dziś odprawę z udziałem MON, dowódców wojskowych oraz szefów służb w celu omówienia aktywności rosyjskiej przy granicy z Ukrainą. Siły Zbrojne wraz z sojusznikami stale monitorują zagrożenia za naszą wschodnią granicą. — Paweł Soloch (@SolochPawel) April 21, 2021

За його словами, збройні сили Польщі разом зі своїми союзниками по НАТО постійно аналізують загрози на східних рубежах Польщі.

Як повідомив у Twitter посол України в Німеччині Андрій Мельник, загострення на українських кордонах обговорять також у Німеччині. «22 квітня Бундестаг проведе парламентські слухання на тему «Переміщення російських військ і наростаюча небезпека ескалації на Сході України», – наголосив посол.

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22 квітня Бундестаг проведе парламентські слухання на тему “Переміщення російських військ і наростаюча небезпека ескалації на Сході України».

Важливо, що політичний істеблішмент дослухався до закликів України запобігти новій інтервенції

Danke @cducsubt @spdbt pic.twitter.com/BSf2VyVg10 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 21, 2021

Мельник додає, що зараз вкрай важливо, аби німецький політичний істеблішмент дослухався до закликів України запобігти новій російській інтервенції.

Тим часом, у Парламентській асамблеї Ради Європи вказують Росії на зрив мирних зусиль із врегулювання ситуації на сході України та закликають припинити військові провокації й ескалацію.