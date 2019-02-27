  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Путіна прокоментували скандал із контрабандою російських запчастин для української військової техніки

    • Розсилка
    Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував скандал в українській оборонній сфері - У Путіна прокоментували скандал із контрабандою російських запчастин для української військової техніки
    Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував скандал в українській оборонній сфері

    «Звучить абсурдно», - заявив Пєсков

    Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував можливу причетність Росії до контрабанди запчастин для української військової техніки

    «Я чесно не в курсі цього скандалу, оскільки наші журналісти в Україні не працюють і ми не маємо можливості отримувати звідти об'єктивну інформацію, тому я не в курсі деталей цього скандалу, але звучить досить абсурдно», - сказав Пєсков кореспонденту УНІАН.

    Читайте також

    Він наголосив, що вважає «абсурдною» інформацію про постачання контрабандою запчастин з Росії.

    «Звучить доволі абсурдно, але не можу нічого сказати однозначно, бо не маю інформації», - сказав він.

    Раніше стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні Bihus.info, а також нададуть свою оцінку. У НАБУ також зазначили, що підприємства, про які йде мова в матеріалі, вже є об'єктами розслідувань Бюро.

    Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, оточення Порошенка курує розкрадання оборонки. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі. Гладковський-молодший, якому на той момент було 22 роки, разом із партнерами організував приблизно у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки.

    При цьому, державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну «Укроборонпром» знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду.

    Гладковський-молодший вирішив подати до суду на журналістів. Він вимагатиме лише спростування недостовірної інформації, а також готовий надати пояснення правоохоронним органам з усіх питань, порушених журналістами.

    А його батько Олег Гладковський вирішив призупинити свої повноваження у Раді нацбезпеки. Він звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні Bihus.Info фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії.

    Президент України підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО на час проведення розслідування. 

    Читайте також
    Росія контрабанда скандал розслідування Укроборонпром
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ