У Путіна прокоментували скандал із контрабандою російських запчастин для української військової техніки



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Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував скандал в українській оборонній сфері

«Звучить абсурдно», - заявив Пєсков

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков прокоментував можливу причетність Росії до контрабанди запчастин для української військової техніки

«Я чесно не в курсі цього скандалу, оскільки наші журналісти в Україні не працюють і ми не маємо можливості отримувати звідти об'єктивну інформацію, тому я не в курсі деталей цього скандалу, але звучить досить абсурдно», - сказав Пєсков кореспонденту УНІАН.

Він наголосив, що вважає «абсурдною» інформацію про постачання контрабандою запчастин з Росії.

«Звучить доволі абсурдно, але не можу нічого сказати однозначно, бо не маю інформації», - сказав він.

Раніше стало відомо, що детективи Національного антикорупційного бюро проаналізують інформацію про факти корупції в оборонній сфері, викладену в журналістському розслідуванні Bihus.info, а також нададуть свою оцінку. У НАБУ також зазначили, що підприємства, про які йде мова в матеріалі, вже є об'єктами розслідувань Бюро.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, оточення Порошенка курує розкрадання оборонки. За інформацією журналістів, син заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олега Гладковського Ігор був безпосереднім учасником мільйонних схем з розкрадання в оборонному комплексі. Гладковський-молодший, якому на той момент було 22 роки, разом із партнерами організував приблизно у 2015 році постачання контрабандних російських деталей для військової техніки.

При цьому, державні оборонні підприємства переплачували за товар у 2-4 рази, купуючи його у фірм-прокладок. Керівництво концерну «Укроборонпром» знало про шахрайські оборудки і давало на них згоду.

Гладковський-молодший вирішив подати до суду на журналістів. Він вимагатиме лише спростування недостовірної інформації, а також готовий надати пояснення правоохоронним органам з усіх питань, порушених журналістами.

А його батько Олег Гладковський вирішив призупинити свої повноваження у Раді нацбезпеки. Він звернувся в правоохоронні органи із заявою про перевірку оприлюднених у журналістському розслідуванні Bihus.Info фактів про незаконні оборудки при закупівлях в армії.

Президент України підтримав відсторонення Олега Гладковського від виконання обов'язків першого заступника секретаря РНБО на час проведення розслідування.