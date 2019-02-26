Однією рукою Кремль посилає в Україну свої війська, іншою - допомагає українцям їх знищувати

Поки на росТБ кричать про хунту і каральну операцію, на українські військові заводи спокійно йдуть запчастини для бронетехніки

Мовою оригіналу

Уже вижу, как наши охранители разгоняют информацию, что расследование Бигуса - «кремлевский вброс» под выборы, выпущеный, чтобы скомпрометировать самого украинского кандидата и т.д. Но информация, изложенная в сюжете, на самом деле компрометирует российскую сторону не меньше, чем украинскую.

Ведь получается, что если украинская сторона покупала контрабандные российские запчасти, то российская сторона их поставляла. То есть, снабжала армию той самой Украины, которую с утра до ночи на российском ТВ обзывают американской марионеткой, обвиняют в геноциде русскоязычного населения и т.д. Бандеровцы бандеровцами, но бизнес превыше всего.

Одной рукой Кремль посылает в Украину гибридные войска, другой - помогает украинским военным более эффективно их истреблять. Пока по телеку орут про хунту и карательную операцию, на украинские военные заводы спокойно идут запчасти для бронетехники. Так что, думаю, материалу Бигуса порадуются и в ОРДЛО. Им тоже будет весело узнать о том, как Россия их «спасает от фашистов» уже пятый год. Да и россиянам тоже есть над чем задуматься. В особенности тем, кто встречал из Украины груз-200.

Джерело: блог Дениса Казанського

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»