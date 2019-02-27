Про розлідування оборудок в «Укроборонпромі». Кілька питань до...

Перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський

Інформування про причетність до справи президента Порошенка без доказів виглядає як замовлення

1. Пики мажорів, які організовують відкати, наживаючись на обороні під час війни, виглядають огидно. Якщо все це правда, то вони не лише юридично мають бути засуджені, але й просто стати в суспільстві моральними потворами. На жаль, друге навряд чи можливо. Наше суспільство не аж таке нетерпиме до корупції.

2. Проблема постачання запчастин з Росії існує. Раніше вже було «розслідування» «Нового времени» на цю тему. Писали, що постачалися запчастини зі колишніх соцкраїн і там нібито працювали схеми. Насправде та стаття містила ряд фактологічних помилок і була бездоказовою. Вона скидалася на віійну компроматів на ринку озброєнь.

3. Контрабанда з Росії за таких конкретних умов, коли запчастини нема звідки брати, крім як з Росії, - це благо. Відкати за це - зло. Але контрабанда, мабуть,тому і контрабанда, що вона супроводжується вельми сумнівними оборудками.

4. Мене ніколи не цікавив факт часу і місця оприлюднення матеріалу. Тобто до виборів чи після виборів - це не проблема журналістів. Головне:правда це чи ні. Однак, щодо конкретного розслідування, то тут я змінив свій підхід. Чому?

5. Скоріш за все, оце оприлюднене правда і зловмисники мають бути покарані. Але, як повідомляє Укроборонпром, за цими фактами порушено кримінальні справи і ведеться розслідування. Від себе додам: не виключено, що це сталося після сюжету того ж Бігуса на цю ж тему 14 чи 15 року. Якщо Укроборонпром каже правду, то у нинішньому розлідуванні журналісти були ЗОБОВ'ЯЗАНІ повідомити про це. Адже здійснення державними органами розслідування фактів зловживань забарвлює справу у зовсім інший колір. Це значить, що справа не ігнорується. Якщо журналісти цього не повідомили, то вони свідомо, або не свідомо ввели суспільство в оману.

6. Оцей останній нюанс дозволяє звертати увагу не лише на правдивість фактів, але і на час виходу матеріалу. За місяць до виборів. Без інформування про те, що ведеться розслідування - це сенсація і виглядає як така корупція, яка нікого не цікавить з держорганів, і звучить як сенсація. Інформування про факт розслідування з боку державних органів позбавило б журналістський матеріал сенсаційності. Він не виглядав би як викриття.

7. Зважаючи на пункт 6, інформування про причетність до справи президента Порошенка без доказів виглядає як замовлення. Не виключаю, що помилка була зроблена не свідомо, але від цього її ціна не зменшується.

8. Позитивний момент в тому, що наші органи розслідування без копняка у вигляді публічності діють кволо. Тому вона примусить їх ворушитися жвавіше.

9. Ще один позитив. У розслідуванні ідеться про якісь нещасні 10 млн доларів - і такий шум стоїть. За Януковича на таку суму ніхто не звернув би увагу. Тоді крали сотнями мільйонів. Себто суспільство реагує уже на значно менші прояви корупції.І це добре.

Джерело: блог Юрія Луканова

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