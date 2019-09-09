У Путіна відмовилися розкрити списки тих, кого видала Україна



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Пєсков розповів, чому Путін не зустрічав звільнених росіян

Прессекретар президента Російської Федерації Володимира Путіна Дмитро Пєсков відмовився відповідати на питання про утримуваних осіб, яких Україна передала Росії в рамках обміну ув'язненими 7 вересня. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Коли Пєскову нагадали, що він обіцяв, що повний список буде озвучена пізніше, той заявив: «Залишаю без відповіді це питання, ніяк не коментую».

Пєсков також не став коментувати питання, чи отримають російське громадянство українці, яки прибулі за обміном до Москви.

Він також зазначив, що президент Володимир Путін не був присутній в аеропорту, куди прибули видані Україною особи, так як це не прерогатива глави держави.

«Глава держави свою частину шляху пройшов для того, щоб цей обмін зміг відбутися», - зазначив представник Кремля.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.