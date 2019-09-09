Восьмеро визволених з російського полону українців залишаються у Феофанії



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У першу чергу вчорашні політв'язні потребують психологічної реабілітації

Наразі в лікарні Феофанія перебувають 8 українців, яких 7 вересня повернулися до України з російського полону. За словами медиків, вкрай важких немає.

У лікарні Феофанія колишнім бранцям Кремля в першу чергу надають психологічну допомогу.

Про це розповів головний лікар Феофанії Ігор Семенів під час пресконференції.

«Зараз у нас знаходиться 8 людей, які поступили в суботу і 8 родичів. Всі вони також оформлені на стаціонарне лікування і ми також їм проводимо певне обстеження…

За вихідні дні ми зробили певні обстеження у нас є певні попередні діагнози, для кожного, хто у нас перебуває. Сьогодні буде більш деталізований, більш конкретний діагностичний пошук і, очевидно, сьогодні можливо буде виникати питання про переведення в другі структурні підрозділи вже по напрямку, в якому буде надаватися допомога…

Ми не можемо зараз вам говорити про діагнози, згідно з чинним законодавством, ми не маємо права…але дуже важливим далі етапом лікування є психологічне лікування… Працюють наші психотерапевти, психіатри», - сказав Семенів.

Він додав, що з колишніми політв'язнями також будуть спілкуватися представники Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

«Є спеціально підготовлені люди, які співпрацювали з нами, коли займалися обстеженням і лікуванням полонених, які були визволені з «ЛНР» і «ДНР» - це 70 осіб - і важливим етапом була психологічна реабілітація. Тому сьогодні будуть спеціалісти, представники Офісу уповноваженого з прав людини, для того щоб поспілкуватися і дати відповіді на питання соціальні чи організаційні, які виникають у наших пацієнтів, людей, які звільнені з полону», - сказав він.

Як вже відомо, звільнений політв'язень Станіслав Клих у лікарні, проте він не перебуває у реанімації.

Інший звільнений політв'язень Микола Карпюк повідомляв, що Клих перебуває у важкому психологічному стані.

Нагадаємо, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.

7 вересня президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

Росія утримує на своїй території та в анексованому Криму ще 110 громадян України.