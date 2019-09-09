Бекірова після повернення в Україну оглянули вже п'ятеро лікарів



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У Едема Бекірова проблеми зі здоров'ям

Едем Бекіров переживає за всіх українців, які залишилися у російських катівнях

Звільненого у суботу, 7 вересня, з російського ув'язнення кримського татарина Едема Бекірова в лікарні «Феофанія» оглянули вже п'ятеро фахівців.

Про це «5 каналу» повідомила його дружина Гульнара Бекірова.

«Він оптимістично налаштована людина, тому стан от як на людину - добрий. Він радіє, що він на Батьківщині. Сьогодні (8 вересня, - ред.) вже п'ятий лікар прийшов, ми чекаємо на кардіолога. Йому зробили систему, він під системою. Зараз налагоджують його інсулін, роблять схему», - прокоментувала Бекірова.

Вона зазначила, що Едем Бекіров переживає за всіх українців, які залишилися у російських катівнях.

До слова, у неділю у лікарні «Феофанія» розповіли про стан здоров’я звільнених в’язнів.

Нагадаємо, у суботу ввечері звільнені політв’язні Олег Сенцов та Володимир Балух вже залишили лікарню «Феофанія», куди доправили 11 звільнених бранців Кремля після прильоту в Україну.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35.

Президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.