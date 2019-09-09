  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Бекірова після повернення в Україну оглянули вже п'ятеро лікарів

    • Розсилка
    У Едема Бекірова проблеми зі здоров'ям - Бекірова після повернення в Україну оглянули вже п'ятеро лікарів
    У Едема Бекірова проблеми зі здоров'ям

    Едем Бекіров переживає за всіх українців, які залишилися у російських катівнях

    Звільненого у суботу, 7 вересня, з російського ув'язнення кримського татарина Едема Бекірова в лікарні «Феофанія» оглянули вже п'ятеро фахівців.

    Про це «5 каналу» повідомила його дружина Гульнара Бекірова.

    «Він оптимістично налаштована людина, тому стан от як на людину - добрий. Він радіє, що він на Батьківщині. Сьогодні (8 вересня, - ред.) вже п'ятий лікар прийшов, ми чекаємо на кардіолога. Йому зробили систему, він під системою. Зараз налагоджують його інсулін, роблять схему», - прокоментувала Бекірова.

    Вона зазначила, що Едем Бекіров переживає за всіх українців, які залишилися у російських катівнях.

    До слова, у неділю у лікарні «Феофанія» розповіли про стан здоров’я звільнених в’язнів.

    Нагадаємо, у суботу ввечері звільнені політв’язні Олег Сенцов та Володимир Балух вже залишили лікарню «Феофанія», куди доправили 11 звільнених бранців Кремля після прильоту в Україну.

    Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35.

    Президент Володимир Зеленський також заявив, що другий етап обміну полоненими передбачає звільнення затриманих в Росії кримських татар.

    Читайте також
    здоров'я лікар політв’язні лікарня Україна дружина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ