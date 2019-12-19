Путін показав Зеленському, що без поступок з боку України припиняти війну Росія не буде

Спілкування української влади з Путіним виправдовує тільки доля сотень українських заручників. Їх треба витягти з лап російських спецслужб

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Путин сегодня показал Зеленскому - он сам будет диктовать инициативу в переговорах, и без уступок со стороны Украины прекращать войну Россия не будет.

На переговорах трехсторонней контактной группы в Минске российская делегация отказалась подтвердить условия обмена пленными, отказалась согласовать списки для обмена.

Путин понимает, что срыв переговоров по обмену будет фиаско для мирной инициативы Владимира Зеленского, также как это было политической проблемой для Петра Порошенко. Путин намеренно бьет в болевую точку.

Также Россия отказалась заключать на новых условиях новое соглашение о прекращении огня. Стороны договорились продлить режим перемирия от 17 июля. Режим специфический - с эпизодическим применением гаубиц 152 и 122 мм, с ракетными обстрелами и снайперской охотой. Впрочем, это для Украины как раз выгодно. Полное прекращение огня на Донбассе без договоренности об освобождении нашей земли означало бы полную сдачу наших позиций и отказ от борьбы за оккупированные территории. Это была бы черная страница украинской истории. Общение с Путиным оправдывает только судьба сотен украинских заложников. Их надо вытащить из лап российских спецслужб, и ради этого переговоры следует продолжать.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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