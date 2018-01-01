У п’ятьох областях та Києві не вистачає вакцин від кору

МОЗ наразі перерозподіляє наявні вакцини з інших регіонів до тих місць, де утворився дефіцит

Наразі перебої із наявністю вакцини від кору у Кіровоградській, Рівненській, Житомирській, Одеській, Івано-Франківській областях та у м. Київ. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун в ході Години запитань до уряду в парламенті. [READ_MORE] «Знаємо зараз про перебої із наявності вакцин у деяких областях –



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МОЗ наразі перерозподіляє наявні вакцини з інших регіонів до тих місць, де утворився дефіцит

Наразі перебої із наявністю вакцини від кору у Кіровоградській, Рівненській, Житомирській, Одеській, Івано-Франківській областях та у м. Київ. Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун в ході Години запитань до уряду в парламенті.

«Знаємо зараз про перебої із наявності вакцин у деяких областях – Кіровоградська, Рівненська, Житомирська, Одеська, Івано-Франківська та м. Київ. Для них міністерство здійснює перерозподіл наявних вакцин із інших регіонів», - сказала Супрун.

Вона також повідомила, коли у столиці очікується наступна партія вакцин.

«Наступна партія вакцин має прибути у Київ у квітні 2018 році, - замовлено більше мільйона доз. Але, зважаючи на зростаючий попит, міністерство та партнери ЮНІСЕФ і виробник вживає заходи на поставки додаткової партії у короткі терміни», - уточнила в.о. міністра охорони здоров'я.

Також Супрун повідомилла, що в Україні від кору померла ще одна дитина.

Очільниця МОЗ заявила, що Верховна Рада України повинна посилити відповідальність за відмову від вакцинації.

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