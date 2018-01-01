В Україні від кору померла ще одна дитина

Загалом від 2017 року зареєстровано вже 8 смертей від кору, - заявила Супрун

Вчора, 18 січня, від кору померла ще одна дитина, яка не мала щеплення. Про це під час виступу у Верховній Раді повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун. [READ_MORE] «Вчора від кору померла ще одна людина. Це дитина, яка не мала щеплення. Загалом від 2017 року зареєстровано вже 8 смертей від кору», - повідомила



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Загалом від 2017 року зареєстровано вже 8 смертей від кору, - заявила Супрун

Вчора, 18 січня, від кору померла ще одна дитина, яка не мала щеплення. Про це під час виступу у Верховній Раді повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

«Вчора від кору померла ще одна людина. Це дитина, яка не мала щеплення. Загалом від 2017 року зареєстровано вже 8 смертей від кору», - повідомила Супрун.

Також очільниця МОЗ заявила, що Верховна Рада України повинна посилити відповідальність за відмову від вакцинації.

Також Супрун повідомила, що з початку 2018 року в Україні на кір захворіло 1500 людей.

«В Україні за останній рік, 2017 року на кір захворіло 4700 людей, у 2018-му - вже 1500, але за минулий і цей рік вже є 8 смертей. З них 5 дітей, та 3 дорослих – вони не були вакциновані. Єдиний спосіб боротьби з кором це вакцинація», - заявила Супрун.

Нагадаємо, виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що спалах кору прийшов до України з Румунії.

Раніше «Главком» повідомляв, що у медичних закладах Києва з’явилися плакати із закликами вакцинувати дітей проти кору.

Також столична влада проінформувала, що дітей без щеплень проти кору не будуть пускати до закладів освіти.

Читайте також матеріали:

Інфекціоніст Сергій Крамарьов: Кір розповзеться по всій країні. Порада одна - щеплення

Заступник міністра охорони здоров’я Роман Ілик: Мінімум половина фармринку в Україні – це ліки, ефективність яких не доведена