У Радбезі ООН Україна озвучила свою позицію щодо статусу Єрусалима

Статус Єрусалима має бути визначений лише шляхом переговорів та за умов неухильного дотримання відповідних резолюцій Радбезу ООН, заявив Єльченко

Позиція України щодо Єрусалима полягає в тому, що його статус має бути визначений за результатами переговорного процесу та у відповідності до резолюцій Ради Безпеки ООН. Про це заявив у п'ятницю під час засідання Радбезу ООН постійний представник України при Організації Володимир Єльченко. «Україна впевнена в тому, що остаточний



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Постійний представник України при Радбезі ООН Володимир Єльченко

Статус Єрусалима має бути визначений лише шляхом переговорів та за умов неухильного дотримання відповідних резолюцій Радбезу ООН, заявив Єльченко

Позиція України щодо Єрусалима полягає в тому, що його статус має бути визначений за результатами переговорного процесу та у відповідності до резолюцій Ради Безпеки ООН.

Про це заявив у п'ятницю під час засідання Радбезу ООН постійний представник України при Організації Володимир Єльченко.

«Україна впевнена в тому, що остаточний статус Єрусалима має бути визначений лише шляхом переговорів та за умов неухильного дотримання відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН», - зауважив представник України.

Він також закликав міжнародну організацію, в тому числі спеціального координатора ООН з питань близькосхідного мирного врегулювання Ніколая Младенова, а також учасників Близькосхідного квартету «подвоїти зусилля з метою відновлення переговорів та досягнення прогресу в близькосхідному мирному процесі».

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати столицею Ізраїлю Єрусалим.

Таке рішення Трампа викликало численні протести по всьому світу. Відтак, на палестинській території, зокрема, палили портрети Трампа, а рух ХАМАС пообіцяв улаштувати 9 грудня «день гніву».

Палестинці вважають східну частину Єрусалима своєю територією. Її армія Ізраїлю відбила у 1967 році і приєднала до решти міста постановою парламенту у 1980 році.

ООН вважає східний Єрусалим окупованою територію, у той час як влада Ізраїлю вважає його своїм.

Повідомлялося, що Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться в п'ятницю на прохання восьми держав у зв'язку з рішенням президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Під час зіткнень жителів палестинських територій з ізраїльською поліцією 7 грудня постраждала щонайменше 31 людина. 8 грудня тисячі палестинців вийшли на другий день протестів на Західному березі річки Йордан, у Секторі Гази й східному Єрусалимі. Під час сутичок ізраїльські солдати застрелили 30-річного палестинця поблизу кордону Сектору Гази. На Палестинських територіях поранені не менше сотні людей.

Джерело: Укрінформ