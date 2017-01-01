Експерт пояснив, чому Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю

Трамп намагається відвернути увагу від внутрішніх проблем США

Визнання Єрусалима столицею Ізраїлю – це намагання президента США Дональда Трампа відвернути увагу від внутрішніх проблем США. Також це своєрідний подарунок для свого стратегічного партнера до 80-річчя єврейської держави. Про це розповів експерт-міжнародник Євген Магда під час прес-конференції у «Главкомі». «Трамп, який



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Трамп визнав Єрусалим столицею Ізраїлю

Трамп намагається відвернути увагу від внутрішніх проблем США

Визнання Єрусалима столицею Ізраїлю – це намагання президента США Дональда Трампа відвернути увагу від внутрішніх проблем США. Також це своєрідний подарунок для свого стратегічного партнера до 80-річчя єврейської держави. Про це розповів експерт-міжнародник Євген Магда під час прес-конференції у «Главкомі».

«Трамп, який менше року знаходиться на посаді президента, тягне за собою такий віз проблем, наче закінчує вже другий президентський термін. Він намагався переключити увагу з внутрішніх проблем США на зовнішні», - сказав Магда.

Також експерт зазначив, що Ізраїль – це головний стратегічний партнер США на Близькому Сході.

«Я думаю, що Трамп витягнув цей козир, щоб в ексцентричній манері зробити завчасний подарунок до 80-річчя єврейської держави, яке святкуватимуть у травні 2018 року», - розповів Магда.

За словами експерта-міжнародника, не потрібно забувати й про потужний вплив єврейського лобі в США. «Є Ізраїльський комітет публічних справ, який дійсно потужний лобіст інтересів єврейської держави у США. До речі, ці лобістські зусилля реалізовуються вже понад 70 років», - зазначив Магда.

Також експерт розповів, що своєю заявою США ставлять під сумнів самостійність та незалежність Палестини.

«Перенесення американського посольства до Єрусалима, ставить під великий сумнів спроможність Палестини повстати як незалежна держава зі своєю частиною Єрусалима», - сказав Магда.

Також, на його думку, Трамп не отримає у цьому питанні підтримки від європейських країн.

«Лише Чехія заявила, що перенесе своє посольство до Єрусалима. В загальноєвропейському контексті – це виглядає досить кумедно», - підсумував експерт.

Дивіться запис прес-конференції:

Нагадаємо, 6 грудня президент США Дональд Трамп оголосив про рішення визнати столицею Ізраїлю Єрусалим.

Таке рішення Трампа викликало численні протести по всьому світу. Відтак, на палестинській території, зокрема, палили портрети Трампа, а рух ХАМАС пообіцяв улаштувати 9 грудня «день гніву».

Палестинці вважають східну частину Єрусалима своєю територією. Її армія Ізраїлю відбила у 1967 році і приєднала до решти міста постановою парламенту у 1980 році.

ООН вважає східний Єрусалим окупованою територію, у той час як влада Ізраїлю вважає його своїм.

Рада Безпеки Організації Об'єднаних Націй збереться в п'ятницю на прохання восьми держав у зв'язку з рішенням президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Під час зіткнень жителів палестинських територій з ізраїльською поліцією 7 грудня постраждала щонайменше 31 людина. 8 грудня тисячі палестинців вийшли на другий день протестів на Західному березі річки Йордан, у Секторі Гази й східному Єрусалимі. Під час сутичок ізраїльські солдати застрелили 30-річного палестинця поблизу кордону Сектору Гази. На Палестинських територіях поранені не менше сотні людей.