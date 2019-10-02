У Раді Європи зраділи російським грошам
«Фінансова криза, викликана тривалим призупиненням однією із країн-членів внесків, завершилася», - повідомила генсек РЄ
У Раді Європи констатують відновлення сплати фінансових внесків до бюджету організації Росією.
Про це заявила у середу, 2 жовтня, генеральний секретар РЄ Марія Пейчинович-Бурич у своєму зверненні до Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє Укрінформ.
«Стосовно фінансування організації, дозвольте мені висловити моє задоволення, що фінансова криза, викликана тривалим призупиненням однією із країн-членів фінансових внесків, завершилася», - повідомила генсек РЄ.
Водночас, зауважила Пейчинович-Бурич, минулі фінансові обмеження, спричинені кризою у цій сфері, довели необхідність пошуку шляхів стабільного і сталого довготермінового фінансування Ради Європи.
Станом на кінець червня 2019 року борг РФ перед організацією становив близько 100 млн євро, включаючи відсотки. Після безумовного повернення російської делегації до ПАРЄ у червні, РФ на початку липня відновила виплати членських внесків.
Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон під час виступу у ПАРЄ повністю підтримав повернення російської делегації.
У ПАРЄ створили неформальну групу у складі декількох національних делегацій «Балтік+» у відповідь на безумовне повернення Росії до Асамблеї. До неформальної групи увійшли Україна, Латвія, Литва, Естонія та Грузія.
Нагадаємо, Польща приєдналася до бойкоту у ПАРЄ.