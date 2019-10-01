У ПАРЄ створили неформальну групу «Балтік+» у відповідь на повернення Росії



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Учасники «Балтік+» запрошують інші національні делегації, а також окремих депутатів приєднатися до групи

До неформальної групи увійшли Україна, Латвія, Литва, Естонія та Грузія

У ПАРЄ створили неформальну групу у складі декількох національних делегацій «Балтік+» у відповідь на безумовне повернення Росії до Асамблеї.

Про це розповіла голова постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ Єлизавета Ясько, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«Безумовне повернення Росії до ПАРЄ підриває довіру до організації, а відтак незгодні національні делегації мають право вдатися до протесту. Тому ми створили цю групу», - розповіла Ясько.

До неформальної групи увійшли Україна, Латвія, Литва, Естонія та Грузія.

Народний депутат відзначила, що група буде збиратися не лише у Страсбурзі. Зокрема, наступна зустріч пройде в Україні у листопаді з метою продовження консультацій щодо опрацювання механізму відновлення довіри до Асамблеї.

Учасники «Балтік+» запрошують інші національні делегації, а також окремих депутатів приєднатися до групи.

Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон під час виступу у ПАРЄ повністю підтримав повернення російської делегації.

Нагадаємо, Польща приєдналася до бойкоту у ПАРЄ.