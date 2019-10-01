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    У світі

    У ПАРЄ створили неформальну групу «Балтік+» у відповідь на повернення Росії

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    Учасники &laquo;Балтік+&raquo; запрошують інші національні делегації, а також окремих депутатів приєднатися до групи - У ПАРЄ створили неформальну групу «Балтік+» у відповідь на повернення Росії
    Учасники «Балтік+» запрошують інші національні делегації, а також окремих депутатів приєднатися до групи

    До неформальної групи увійшли Україна, Латвія, Литва, Естонія та Грузія

    У ПАРЄ створили неформальну групу у складі декількох національних делегацій «Балтік+» у відповідь на безумовне повернення Росії до Асамблеї.

    Про це розповіла голова постійної делегації Верховної Ради України в ПАРЄ Єлизавета Ясько, повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

    «Безумовне повернення Росії до ПАРЄ підриває довіру до організації, а відтак незгодні національні делегації мають право вдатися до протесту. Тому ми створили цю групу», - розповіла Ясько.

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    До неформальної групи увійшли Україна, Латвія, Литва, Естонія та Грузія.

    Народний депутат відзначила, що група буде збиратися не лише у Страсбурзі. Зокрема, наступна зустріч пройде в Україні у листопаді з метою продовження консультацій щодо опрацювання механізму відновлення довіри до Асамблеї.

    Учасники «Балтік+» запрошують інші національні делегації, а також окремих депутатів приєднатися до групи.

    Як повідомлялося, президент Франції Еммануель Макрон під час виступу у ПАРЄ повністю підтримав повернення російської делегації.

    Нагадаємо, Польща приєдналася до бойкоту у ПАРЄ.

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    Польща депутат Естонія ПАРЄ Латвія Грузія Литва Україна Еммануель Макрон президент Єлизавета Ясько
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